De Hypotheker intensiveert samenwerking met Lloyds Bank

“Een huis kopen is voor de meeste mensen een spannende gebeurtenis waar veel bij komt kijken. Het vinden van de hypotheek die bij je past, vraagt om onafhankelijk en persoonlijk advies, aldus Wytzejan de Jong, CEO van De Hypotheker. De digitalisering die momenteel plaatsvindt binnen de financiële sector dwingt alle partijen hun processen te optimaliseren. De administratieve afwikkeling van hypotheekaanvragen zal steeds sneller verlopen. Dit bespaart kosten bij de aanbieder en bemiddelaar en daardoor uiteindelijk ook bij de klant.

Wij realiseren deze procesversnelling in de samenwerking met Lloyds Bank. We zijn blij met deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd, aldus Wytzejan de Jong, wil ik waken om het fenomeen ‘snelheid’ op het hele hypotheekproces van kracht te laten zijn. Voor de klant zijn de beslissingen die rondom een hypotheek worden genomen ingrijpend. We nemen de tijd voor onze klanten en zorgen ervoor dat alle afwegingen tijdens het proces goed worden besproken zodat de juiste keuzes gemaakt worden, voor nu én voor later. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop. Via de dienstverlening van het Nationaal Hypotheek Loket kan Lloyds Bank ervoor zorgen dat aanvragen die voor 15.00 uur worden aangeleverd, nog dezelfde dag behandeld worden. Hierdoor krijgen klanten snel zekerheid over hun mogelijkheden.

Trots op samenwerking

“Wij werken al jaren samen met het Nationaal Hypotheek Loket, aldus Tom Starink, hoofd Marketing & Sales van Lloyds Bank. Wij zijn daardoor in staat om ook in de drukste tijden korte acceptatietermijnen te hanteren. Wij weten dat De Hypotheker bij haar keuze voor geldverstrekkers niet over een nacht ijs gaat. We zien de samenwerking dan ook vooral als een erkenning voor de duurzame snelheid en kwaliteit van het acceptatieproces die wij het intermediair kunnen bieden. In 2016 heeft Lloyds Bank een forse groei in Nederland laten zien. Gelet op de resultaten over de eerste zeven maanden van 2017 verwachten wij voor heel 2017 opnieuw een significante groei. Anders dan wat te zien is bij veel andere financiële instellingen leidt dit bij Lloyds Bank niet tot groei van het aantal werknemers. Via verregaande automatisering van acceptatieprocessen en samenwerking met partners als het Nationaal Hypotheek Loket bereiken wij toch relevante efficiëntievoordelen.”

Betrokken partijen

De Hypotheker is de grootste onafhankelijke hypotheekadviesketen van Nederland. De franchiseketen heeft zo’n 170 vestigingen, verspreid door het hele land. De medewerkers van De Hypotheker zorgen er dagelijks voor dat de consument een advies krijgt dat is toegesneden op de persoonlijke financiële situatie. De Hypotheker werkt samen met de belangrijkste banken, verzekeraars en spaar- en beleggingsinstellingen zoals het Nationaal Hypotheek Loket. Het Nationaal Hypotheek Loket is onderdeel van de FlexFront groep die zich sinds 1997 profileert op het gebied van hypotheekacceptatie en verwerking van hypotheek gerelateerde processen. Ten behoeve van de aanvragen die door vestigingen van de Hypotheker worden ingediend bij Lloyds Bank wordt een aparte acceptatiestraat ingericht. Hierdoor zullen aanvragen die voor 15.00 uur worden ingediend nog dezelfde dag behandeld worden. Lloyds Bank Nederland is onderdeel van Lloyds Banking Group waarvan de historie teruggaat tot het jaar 1695. Lloyds Banking Group is actief in 6 landen en levert diensten aan meer dan 30 miljoen klanten. In Nederland is Lloyds Bank sinds 1966 actief. In de afgelopen jaren is Lloyds Bank Nederland sterk gegroeid in het verstrekken van hypotheken via de bemiddeling van onafhankelijk adviseurs.

Bron: Lloyds Bank