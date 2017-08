Ruim 10 duizend snelle e-bikes moeten op de rijbaan

Nederland telde op 1 juli 2017 ruim 10 duizend elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de RDW en het CBS.Sinds begin dit jaar is een bromfietskenteken voor deze zogenoemde speed-pedelecs verplicht. Bestuurders hiervan moeten daarom net als bromfietsers de rijbaan op, tenzij anders staat aangegeven. Ook zijn een helm en achteruitkijkspiegel verplicht.

Vooral 45- tot 65-jarigen

Ruim 68 procent van de particuliere bezitters van deze snelle e-bikes is tussen de 45 en 65 jaar. Een minder groot deel (43 procent) van de conventionele snor- en bromfietsen is in het bezit van iemand uit deze leeftijdsgroep. Mensen van onder de 35 jaar bezitten 29 procent van de snor- en bromfietsen en 7 procent van de speed-pedelecs.

Relatief meeste speed-pedelecs in provincie Utrecht

In de provincie Utrecht zijn naar verhouding de meeste bezitters van snelle elektrische fietsen, namelijk 76 per 100 duizend inwoners. Overijssel en Zeeland volgen met respectievelijk 75 en 71 van deze elektrische fietsen per 100 duizend inwoners. Limburg en Flevoland scoren met respectievelijk 33 en 41 speed-pedelecs per 100 duizend inwoners het laagst.

Meeste snelle e-bikes buiten de stad

Speed-pedelecs zijn vooral populair buiten de grote steden. Terwijl bijna 40 op de 100 duizend inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten een snelle elektrische fiets hebben, gaat het om 83 op de 100 duizend inwoners van plattelandsgemeenten.

Bron: CBS