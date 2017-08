Rabobank: regionale prijsverschillen op woningmarkt steeds groter

De regionale verschillen op de Nederlandse koopwoningmarkt zijn groter dan ooit en zullen de komende jaren alleen nog maar groter worden. De landelijke huizenprijs bereikt begin 2018 zijn vorige piek van eind 2008. Het prijsherstel buiten de Randstad kan echter nog tot na 2019 duren. Vooral in de grote steden stijgen de huizenprijzen hard, met Amsterdam voorop. Hier worden woningen inmiddels ver boven de vraagprijs verkocht.

Grote steden

Als kopers vervolgens op verdere hoge prijsstijgingen gaan speculeren, kan uiteindelijk een bubbel ontstaan. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Het zijn vooral de grote steden waar de huizenprijzen hard stijgen. Woningmarkteconoom Christian Lennartz: "We zien dat woningen in de grote steden steeds sneller en vaker ver boven de initiële vraagprijs worden verkocht. Met name in Amsterdam is dit het geval. Dit heeft grotendeels te maken met het tekort aan betaalbare woningen in de steden. Reden waarom hier veel meer woningen moeten worden gebouwd en leegstaande gebouwen moeten worden omgevormd tot woningen. Dit is echter vooral een oplossing voor de lange termijn. Het kan even duren voordat de nieuwe woningen op de markt terecht komen."

Steeds moeilijker

Na een recordaantal verkopen van circa 115.000 woningen in de eerste helft van het jaar verwachten de Rabobank-economen een stagnatie van het aantal transacties voor de rest van het jaar ten opzichte van de tweede helft van 2016. Lennartz: "Dit is vooral te verklaren door het fors dalende aanbod te koop staande woningen in de Randstad en de grotere steden daarbuiten. Uiteindelijk zullen er in het hele jaar 240.000 woningen van eigenaar wisselen." Doordat het aanbod te koop staande woningen in de Randstad en de grotere steden daarbuiten fors daalt, wordt het steeds moeilijker om hier een koophuis te vinden. Lennartz: "Dit geldt vooral voor starters op de woningmarkt en voor jonge doorstromers, aangezien er nog maar relatief weinig betaalbare appartementen te koop staan. Ook de betaalbaarheid staat onder druk."

Prijsgroei versnelt fors

In de eerste helft van 2017 is de huizenprijsgroei namelijk fors versneld. Lennartz: "Mede door deze ontwikkeling hebben we onze prijsvoorspellingen aangepast. Wij verwachten voor 2017 als geheel een prijsstijging van 7,6 procent. Voor 2018 voorzien we een iets lagere stijging, van 7,0 procent. Dit komt door de licht stijgende rentes en de slechtere betaalbaarheid van koopwoningen."

Het Kwartaalbericht Woningmarkt vindt u op: www.rabobank.com/economie