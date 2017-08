Campers steeds vaker betrokken bij pech en ongeval

Steeds meer campers met pech of ongevallen melden zich bij de alarmcentrale. In de maanden juni en juli 2017 zijn het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar in diezelfde periode met 58% gestegen. Van 2015 op 2016 was dit een stijging van 31%. Waar in de maanden juni en juli van 2015 in totaal 115 pechvogels met een camper om hulp vroegen bij VHD waren dat er dit jaar in dezelfde maanden 238.

Met een deel van de zomer en het najaar nog in het verschiet is het de verwachting dat er ook dit jaar weer sprake is van een grote stijging.

Airbnb

De camper kan zich verheugen in een steeds groter worden de populariteit. Uit cijfers van de BOVAG blijkt dat 2017 een recordjaar is voor de verkoop van campers. In de maand mei was er een verkoopstijging te zien van maar liefst 59 procent. Deze toename draagt verder bij aan het toenemende aantal pech en ongevallen met campers. Een ander fenomeen is dat mensen die geen camper willen kopen zich wenden tot een van de camperverhuur-sites waar particulieren hun camper aanbieden voor die periode dat zij er zelf geen gebruik van maken. Naast Airbnb zijn ook sites zoals Camptoo.nl en goboony.nl actief op het gebied van camperverhuur. Stonden campers vroeger voor een deel van het jaar stil, nu wordt een camper intensiever gebruikt met meer pech en schade tot gevolg.

Veel impact bij camper pech

Wanneer iemand pech of schade heeft met een camper valt niet alleen het vervoer weg. Ook het vakantieverblijf, de camper zelf, is dan geregeld niet meer te gebruiken. Hierdoor is de impact van pech of schade met een camper op het vakantie plezier groter dan wanneer er pech met een personenauto is. Campers geven een gevoel van vrijheid. U kunt immers staan en gaan waar u wilt. Campers komen dan ook geregeld op plekken waar weinig voorzieningen zijn, bijvoorbeeld in de ongerepte natuur. Het organiseren van hulp kan dan het geduld danig op de proef stellen. Wanneer u pech krijgt in het noorden van Lapland kan het uren, zo niet een hele dag, duren voordat hulp ter plaatse is. De steeds groter wordende campers vergroten daarbij de uitdaging in de hulpverlening. Hulpdiensten die in staat zijn deze grote en zware voertuigen te assisteren zijn in het buitenland niet altijd even snel ter plaatse als dit bij een personenauto wel het geval is.

Hoe te voorkomen?

Een intensiever gebruik van een camper vergt ook meer onderhoud. Zorg er daarom voor dat de camper voor elke reis goed nagekeken is. Het rijden in een camper vraagt ook meer stuurmanskunst van de bestuurder. Bij een echt grote camper kan het aan te bevelen zijn 1 of 2 rijlessen te nemen. Zorg hoe dan ook voor een goede verzekering die helpt in geval van pech en schade. U kunt dan met een gerust hart op pad en genieten van de vrijheid die campers bieden.

Bron: ANP / VHD