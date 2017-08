Ook in 2016 minder moord en doodslag

In 2016 werden in Nederland 110 personen van het leven beroofd, 10 minder dan in 2015. Daarmee zet de dalende trend door. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.Afgelopen jaar kwamen in Nederland 76 mannen en 34 vrouwen om door moord of doodslag, zoals geregistreerd in de statistiek niet-natuurlijke dood. Dat waren 1 man en 9 vrouwen minder dan in 2015. Het aantal slachtoffers is sinds het begin van de eeuw gehalveerd, zowel bij mannen als vrouwen.

Bijna kwart van omgebrachte mannen uit crimineel milieu

109 van de 459 mannen die in de periode 2012–2016 om het leven zijn gebracht, waren slachtoffers van moord en doodslag in het criminele milieu. Op een enkele uitzondering na waren ze allen het slachtoffer van een afrekening. Bij 40 procent van de afrekeningen was een dader of verdachte bekend. Vrouwen waren zelden slachtoffer van moord of doodslag in het criminele milieu.

Het aandeel mannelijke slachtoffers van afrekeningen in het criminele milieu was in deze periode met 24 procent veel hoger dan in de periode 1997–2001 (10 procent). Dat komt door twee ontwikkelingen: ten eerste waren er in de periode 2012–2016 meer criminele afrekeningen, ten tweede was het aantal slachtoffers van moord en doodslag lager.

4 op de 10 mannelijke slachtoffers gedood met vuurwapen

In de periode 2012–2016 kwam 41 procent van de mannelijke slachtoffers van moord of doodslag om het leven door een vuurwapen. Meer dan een kwart van de omgebrachte mannen is gedood met snij- en steekwapens. Doding met snij- en steekwapens was de meest voorkomende pleegwijze bij vrouwelijke slachtoffers, gevolgd door wurging. Dit beeld is sinds het begin van deze eeuw weinig veranderd.

Meeste slachtoffers in Amsterdam

In Amsterdam vallen jaarlijks gemiddeld 20 slachtoffers van moord en doodslag (2012–2016), in Rotterdam 12. Het aantal moorden in Rotterdam was in 2015 bijna gelijk aan dat in Amsterdam, maar in 2016 waren het er weer minder. In Amsterdam kwamen in dat jaar 19 mannen en 5 vrouwen om door moord en doodslag, in Rotterdam 5 mannen en 3 vrouwen.

In Amsterdam vielen in de periode 2012–2016 per jaar gemiddeld 2,4 slachtoffers van moord en doodslag per 100 duizend inwoners. In Rotterdam lag het aantal slachtoffers iets onder 2 per 100 duizend. Vooral in de steden met meer dan 250 duizend inwoners is het aantal slachtoffers relatief groot.

