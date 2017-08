Zzp’er gaat met een gerust hart op vakantie

Elk jaar gaan zzp’ers zo’n vier weken op vakantie. Dat staat hun werkzaamheden niet in de weg: 93% van de zzp’ers geeft aan geen enkel zakelijk risico te zien als zij op vakantie gaan. Daarbij geven 8 op de 10 zzp’ers aan geen vakantiegeld te sparen. Bijna 6 op de 10 geeft het leven als zzp’er het rapportcijfer 7,5 of hoger. Het gaat dus goed met de zzp’er. Ook de inhoud van opdrachten blijkt belangrijker te worden. Maatschappelijk bewust ondernemen raakt steeds meer verankerd in de manier waarop zzp’ers naar hun werkzaamheden kijken.

Dit blijkt uit de ZZP-Index die GfK in opdracht van ABN AMRO heeft uitgevoerd.

'Doorwerken'

Hoewel zzp’ers jaarlijks in totaal zo’n vier weken op vakantie gaan, geeft 78% aan geen vakantiegeld te sparen. Onder de zzp’ers die wel rekening houden met vakantiegeld, geeft 9% aan dit mee te nemen in het uurtarief. Bijna 15% van de zzp’ers geeft aan elke maand geld opzij te zetten voor een vakantie. Veruit de meeste zzp’ers verwachten dat zij geen omzet zullen mislopen als zij op vakantie gaan. 93% van de zzp’ers ziet er geen enkel risico in als zij op vakantie gaan; het staat hun werkzaamheden niet in de weg. Veel zzp’ers voelen zich namelijk niet gebonden aan een vaste locatie om hun werk te kunnen doen. Zij kunnen vakantie en werk combineren, en zetten projecten – met de laptop binnen handbereik – gewoon op hun vakantiebestemming voort.

Zzp’ers hebben de wind in de rug

Bijna 6 op de 10 zzp’ers geven hun leven als zzp’er het rapportcijfer 7,5. Zij zijn optimistisch over de toekomst en verwachten zowel een groei in omzet als in uurtarief. Door het economisch herstel hebben zzp’ers de wind in de rug: het aantal opdrachten neemt toe. In het afgelopen jaar noteerden steeds meer zzp’ers een omzetstijging. Dit aandeel steeg van 20% naar 27%. Bovendien daalde opnieuw het aantal zzp’ers dat weleens zonder opdrachten zit: van 32% in het derde kwartaal van 2016 naar 24%in het tweede kwartaal van 2017.

Maatschappelijk bewust ondernemen wint aan populariteit

De inhoud van een opdracht wordt steeds belangrijker: ruim een derde van de zzp’ers geeft aan de inhoud van een opdracht belangrijker te vinden dan de omzet die zij hiermee kunnen realiseren. Voor slechts 13% is de omzet leidend. Voor 30% van de zzp’ers is duurzaam ondernemen van belang en 35% geeft aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ook zzp’ers richten zich steeds meer op sociaal ondernemen of worden gedreven door een sociale of duurzame missie die de kern vormt van het bedrijfsmodel en de dienst of het product dat zij aanbieden. In de bouw zien we bijvoorbeeld steeds meer zzp’ers die een expertise hebben opgebouwd in het verduurzamen van sociale en particuliere woningen. Met hun vakmanschap kunnen zij sociale impact realiseren en draait het niet alleen om het maken van winst.

Bron: ABN AMRO