AFM: risico’s van crowdfunding en virtueel geld

Steeds meer consumenten hebben interesse in het investeren in virtuele valuta, onder meer vanwege berichten over spectaculaire rendementen, en omdat zij verwachten dat de koersen nog verder zullen stijgen. Maar aan investeren in deze virtuele valuta kleven ook grote risico’s. De AFM wil consumenten hierop wijzen. Door de recente toename in populariteit en de explosieve prijsstijgingen vertonen deze valuta overeenkomsten met een financiële zeepbel.

Virtuele valuta's, ook wel cryptocurrencies, kunnen worden omschreven als een betaalmiddel dat niet wordt gecontroleerd en niet is uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank. Bitcoin en Ethereum zijn bekende voorbeelden, maar er bestaan daarnaast honderden verschillende virtuele valuta. De AFM en de Nederlandsche Bank (DNB) houden geen toezicht op deze virtuele valuta’s. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als een beleggingsinstelling belegt in virtuele valuta, valt dit wel onder het toezicht van de AFM.

Wat zijn de risico’s?

Bij een zeepbel kunnen de prijzen lange tijd oplopen, maar een kleine gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een negatief nieuwsbericht, kan het ineens uiteen laten spatten. Realiseer u dat de prijzen hierdoor onverwachts en snel kunnen instorten. Op dit moment vallen virtuele valuta buiten het toezicht van de AFM en DNB. De markt voor virtuele valuta is jong en complex. Dit maakt het zeer onvoorspelbaar hoe deze zich in de toekomst ontwikkelt. Zo is de totale waarde van de markt voor virtuele valuta in juni 2017 bijvoorbeeld binnen vier weken met bijna 50% gedaald. De koersen van virtuele valuta kunnen tientallen of zelfs honderden procenten per dag fluctueren.

Bovendien is er een reëel risico dat de waarde van een virtuele valuta permanent naar nul kan dalen. Virtuele valuta zijn kwetsbaar voor cybercrime. Het is mogelijk dat anderen door een hack toegang krijgen tot jouw wallet, waardoor u uw virtuele valuta kan verliezen. Als u het wachtwoord verliest van uw digitale wallet, is deze op geen enkele manier meer toegankelijk. Dit betekent dat u uw investering voorgoed kwijt bent. Veel virtuele valuta kennen weinig handel. Dit maakt ze kwetsbaar voor koersmanipulatie, bijvoorbeeld door het kunstmatig opdrijven van de prijs. De grote toename in populariteit kan aanbieders aantrekken met frauduleuze bedoelingen. U kunt bijvoorbeeld slachtoffer worden van een piramidespel met virtuele valuta. Hierdoor kun u uw geïnvesteerde geld verliezen.

Tips AFM

De AFM adviseert consumenten die willen investeren om eerst goed na te denken waarom u wilt investeren in virtuele valuta, en u niet te laten verleiden door de verwachte winsten. Verdiep u goed in de werking en ben u ervan bewust dat er grote risico’s kleven aan investeren in virtuele valuta. Laat goed tot u doordringen wat het met u doet als je investeringen in een paar weken (of dagen) de helft minder waard worden. Investeer daarom nooit meer geld dan u kunt missen.

Bron: AFM