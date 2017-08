De optimale beveiliging voor uw gegevens

We maken allemaal gebruik van het internet. Bankieren, social media, dingen opzoeken op google, sites bezoeken. Met al deze dingen loopt u het gevaar dat u een computervirus binnenhaalt. Er is namelijk een bepaald soort criminelen, cybercriminelen, die uit zijn op uw gegevens. Hiervoor ontwerpen ze allerlei gehaaide virussen die speciaal gemaakt zijn om de computers van anderen onveilig te maken. Daarom heeft iedereen tegenwoordig antivirus software nodig. Antivirus programma’s zijn er in verschillen soorten en maten, maar het staat vast dat u er eentje op uw computer moet hebben.

Maar wat doet zo’n stukje software nou eigenlijk? Op welke manier helpt het u uw gegevens te beschermen tegen gevaren?

De belangrijkste functies van virusscanners

Dit type software heeft verschillende functies, die allemaal zijn ingesteld om u een zo veilig mogelijke internetervaring te bezorgen. De software is eigenlijk in te delen in twee verschillende takken: het scannen en de online beveiliging. De meeste virusscanners zijn ook uitgerust met goede beveiliging tegen online gevaren, zodat u zich nergens druk over hoeft te maken. Het scannen gebeurt regelmatig en op een automatische manier. Er wordt gekeken of er op dat moment schadende bestanden op uw pc staan, en die worden dan op een zo goed mogelijke manier hersteld. Daarnaast bieden veel scanners een online firewall, zodat malware nog minder de kans wordt geboden op uw computer terecht te komen.

Beveiligings-software voor u ontworpen

Op het gebied van deze handige, maar bovenal broodnodige, programma’s is er een ruime keus. Er zijn tientallen antivirus programma’s op het internet te vinden, en sommige zijn betrouwbaarder dan andere. Ook worden sommige programma’s altijd up-to-date gehouden, terwijl andere wat gedateerd kunnen zijn. Als u op antivirus programma’s zoekt, zijn er in ieder geval een aantal scanners die een ideale bescherming geven. Misschien heeft u wel eens van Norton gehoord, of van McAfee. Deze bedrijven leveren betaalbare pakketten die uw pc van de nodige bescherming voorzien. Het komt zelfs vaak voor dat u bij aanschaf van een nieuw desktop of laptop gratis een antivirus programma krijgt voor een bepaalde periode. Zo weet u zeker dat u in ieder geval een tijdje goed beschermd bent tegen gevaren. Houd er wel rekening mee dat uw computer ook na die eerste periode goed beveiligd moet zijn.

Altijd beveiligd tegen online gevaren

Op het internet zijn er verschillende gevaren te vinden. Als u bijvoorbeeld een onveilige site bezoekt, heeft u soms voor dat u er erg in hebt al malware op uw computer staan. Malware is de verzamelnaam voor diverse vervelende programmaatjes die een risico voor uw pc vormen. De meeste virusscanners zijn zo ingesteld dat ze precies van die programmaatjes weten hoe ze er uitzien en hoe ze bestreden moeten worden. Zo bestaan er bijvoorbeeld trojans, software die er uit kan zien als veilig maar die in werkelijkheid uw persoonlijke gegevens aan dieven kunnen geven. Bijvoorbeeld uw wachtwoorden of bankgegevens. Ook is er de zogeheten computerworm, die zich kan verspreiden naar andere computers als u niet goed beschermd bent. Goede beveiliging is dus echt een noodzaak.

Gratis of betaald: wat is voor u de beste keuze?

Het voordeel aan de grote hoeveelheid malware die rondgaat is dat er ook voldoende virusscanners ontwikkeld worden om gevaren tegen te gaan. Er zijn virusscanners waarvoor u moet betalen, maar andere zijn gratis te downloaden vanaf het internet. Deze gratis scanners doen over het algemeen niet onder voor de betaalde alternatieven, maar belangrijk is wel dat u kijkt naar wat u persoonlijk allemaal nodig hebt. Wilt u meer beveiliging tegen risicovolle mails, dan moet u misschien voor een uitgebreider pakket gaan. Over het algemeen is gratis software voldoende, maar het belangrijkste is dat u altijd zelf goed oppast.

Bron: Bestevirusscanner.com