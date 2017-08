Tweedehands auto verzekeren? Let op aanschafwaarderegeling

Gaat u een tweedehands auto verzekeren, let dan goed op de aanschafwaarderegeling voor u een keuze maakt. Dit adviseert vergelijkingssite Geld.nl. Een verzekering die zo'n regeling niet heeft, kan u bij total loss of diefstal al snel duizenden euro's kosten, blijkt uit een onderzoek van de financiële vergelijkingssite. Als uw autoverzekering een aanschafwaardregeling heeft, krijgt u bij total loss of diefstal van uw auto het bedrag vergoed dat u bij aanschaf voor de auto hebt betaald.

Duur aanschafwaarderegeling

Deze regeling geldt meestal 1 tot 2 jaar na aanschaf van uw auto. Daarnaast mag de auto bij aanschaf vaak niet ouder zijn dan 5 of 6 jaar.

Niet alle autoverzekeringen hebben een aanschafwaarderegeling

Geld.nl vergeleek bij 36 polissen van 30 verzekeringsmaatschappijen de vergoedingen voor total loss en diefstal bij tweedehands auto's. 24 polissen hanteren een aanschafwaarderegeling voor tweedehands auto's. Bij 12 polissen gold zowel bij de WA plus (ook wel Beperkt Casco genoemd) als de All risk dekking geen aanschafwaarderegeling. Autoverzekeringen die geen aanschafwaarderegeling hebben, vergoeden meestal de dagwaarde. Dit is het bedrag dat uw auto waard was vlak voor de diefstal of het ongeval. Om de dagwaarde te bepalen, kijken verzekeringsmaatschappijen naar de ANWB Koerslijst.

Geen aanschafwaarderegeling? Dat kan je flink geld kosten!

Wie voor zijn tweedehands auto een verzekering kiest die alleen de dagwaarde vergoed, kan bij total loss of diefstal flink de boot in gaan, concludeert Geld.nl. De vergelijkingssite zette voor 5 veel verkochte occasions van 1 tot 5 jaar oud de aankoopprijs op 9 augustus 2017 bij een erkende merkdealer op een rij. Vervolgens keek de site wat de dagwaarde op die dag was volgens de ANWB koerslijst. "Hieruit blijkt dat zelfs als je auto op de dag van aankoop total loss raakt of gestolen wordt, je met een dagwaarderegeling tot wel 2.000 euro minder vergoed krijgt dan wat u voor de auto hebt betaald", licht Amanda Bulthuis van Geld.nl toe.

Soms vervangingswaarde vergoed

Er zijn ook autoverzekeringen die een vervangingswaarde vergoeden als uw tweedehandse auto total loss raakt of gestolen wordt. De vervangingswaarde is een bedrag dat u nodig hebt om een soortgelijke auto opnieuw te kopen. Hiervoor kijken de meeste verzekeraars naar de dagwaarde van de ANWB Koerslijst en tellen daar 10 procent bij op. Uiteraard krijgt u met deze regeling nooit meer vergoed dan het bedrag dat u had betaald voor de auto. Deze regeling is gunstiger dan de dagwaarde en soms krijgt u hiermee een bedrag vergoed dat gelijk is aan het bedrag dat u hebt betaald voor de auto. Maar u kunt er ook dan nog steeds tot bijna 800 euro op inleveren, blijkt uit de berekeningen van Geld.nl.

Kijk goed naar de voorwaarden

Kortom: een goede aanschafwaarderegeling bespaart u een forse financiële tegenvaller bij diefstal of total loss. Het is dus erg belangrijk goed te kijken of de autoverzekering die u op het oog hebt een aanschafwaarderegeling kent en wat de voorwaarden zijn. "Er zijn ook verzekeraars die de aanschafwaarde tot 3 jaar na aanschaf vergoeden, zoals Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Hiervoor betaalt u misschien iets meer premie, maar bedenk dat het u ook flink wat geld scheelt als je auto total loss raakt of gestolen wordt", aldus Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Bron: Geld.nl