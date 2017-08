Sterkere euro remt groei Nederlandse beleggingsinstellingen

Het beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen steeg in het tweede kwartaal van 2017 met EUR 5 miljard (0,6%) tot EUR 845 miljard. Dit was vooral het gevolg van netto-inleg door investeerders en koerswinsten op aandelen. De hieruit voortvloeiende vermogensstijging werd voor een groot deel teniet gedaan door wisselkoersverliezen als gevolg van de waardestijging van de euro. Het totale vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen is in het tweede kwartaal van 2017 met EUR 5,3 miljard (ofwel 0,6%) gegroeid tot EUR 845 miljard.

Verschillen per fondstype

De toename was het sterkst bij de obligatiefondsen; hun omvang steeg met EUR 5,1 miljard (2,0%) tot EUR 266 miljard. Het vermogen van aandelenfondsen bleef vrijwel gelijk op EUR 306 miljard, terwijl dat van de vastgoedfondsen licht kromp met EUR 0,5 miljard (-0,5%) tot EUR 113 miljard. De omvang van de overige fondsen steeg met EUR 0,6 miljard (0,4%) tot EUR 160 miljard, maar daarbinnen traden grote verschillen op. Zo daalde het volume van de hedgefondsen (-6%), terwijl dat van de woninghypotheekfondsen (+8%) en infrastructuurfondsen (+13%) toenam.

Netto inleg

De stijging van het vermogen was vooral het gevolg van een netto-inleg door investeerders in beleggingsfondsen van EUR 16 miljard (2% van het vermogen). Deze instroom kwam deels voor rekening van pensioenfondsen (EUR 6 miljard). Vrijwel het gehele restant (EUR 9 miljard) was afkomstig van beleggingsinstellingen zelf. Het is niet ongebruikelijk dat beleggingsfondsen geld inleggen in andere beleggingsfondsen, bijvoorbeeld om te profiteren van schaalvoordelen bij het beheren van beleggingsportefeuilles en uitvoeren van transacties. Mede door herstructureringen in de sector lag het volume van deze investeringen in het tweede kwartaal incidenteel hoger.

De inleg vanuit andere beleggingsfondsen manifesteerde zich voor een groot deel (EUR 5,8 miljard, 1,9% van vermogen) bij de aandelenfondsen, waarin andere beleggers per saldo niet investeerden. De instroom bij de andere fondstypes was afkomstig van een gemengdere groep investeerders. Deze bedroeg bij obligatiefondsen EUR 4,8 miljard (1,8% van vermogen), bij vastgoedfondsen EUR 0,3 miljard (0,3% van vermogen) en bij overige fondsen EUR 5,3 miljard (3,3% van vermogen). Binnen de overige fondsen werd EUR 2,1 miljard ingelegd bij woninghypotheekfondsen. Daarmee zette de groei van de verstrekte woninghypotheken vanuit Nederlandse beleggingsfondsen zich met 8,5% voort tot een uitstaand bedrag van EUR 26,5 miljard. Ook werd geld ingelegd bij grondstof- en infrastructuurfondsen (tezamen EUR 3,5 miljard).

Koerswinsten

Naast de inleg in beleggingsfondsen droegen hogere aandelenkoersen bij aan hun vermogensgroei. De wereldwijd gestegen aandelenprijzen leidde tot winsten van 2,6% op de aandelenportefeuille. Ook op andere beleggingen, zoals obligaties, werden koerswinsten geboekt (in totaal 1,5% van vermogen).

Valutakoersverliezen

Het positieve effect van de netto-inleg en deze prijsmutaties werd voor een aanzienlijk deel teniet gedaan door wisselkoersverliezen. Door negatieve wisselkoersherwaarderingen daalden de totale activa van de beleggingsinstellingen namelijk met EUR 27 miljard (3% van vermogen). Dit werd vooral veroorzaakt door de appreciatie van de euro ten opzichte van de dollar (6,7% in het tweede kwartaal van 2017). Deze had een grote invloed, omdat circa 30% van de totale activa van Nederlandse beleggingsinstellingen is geïnvesteerd in de Verenigde Staten. Door deze valutakoersverliezen behaalden de beleggingsinstellingen een negatief kwartaalrendement van 1,2%.

