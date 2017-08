VEH: gebruik reparatieformulier voorwaarden bij NVM of VBO makelaar

Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond (CB) raden consumenten met een NVM of VBO makelaar aan om hem of haar een “reparatieformulier” te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten gerepareerd. Per 1 juni jl. hebben VEH en CB met makelaarsorganisatie VastgoedPRO betere en begrijpelijke algemene voorwaarden afgesloten voor de dienstverlening van makelaars. NVM en VBO kiezen er vooralsnog voor om met voorwaarden te blijven werken die volgens de consumentenorganisaties niet meer van deze tijd zijn.

VEH en CB willen tot voorwaarden komen die voor alle makelaars gelden. Ook nu al kunnen NVM en VBO klanten van de nieuwe voorwaarden profiteren door hun makelaar het reparatieformulier te laten tekenen (www.eigenhuis.nl/makelaarsvoorwaarden).

NVM en VBO gebruiken verouderde voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden als consumenten een makelaar inschakelen voor de aankoop of verkoop van een woning. In de nieuwe voorwaarden die de consumentenorganisaties met VastgoedPRO zijn overeengekomen is volstrekt helder geregeld wat de makelaar precies gaat doen om tot de verkoop of aankoop van een woning te komen en welke vergoeding de makelaar hiervoor krijgt. Daartoe zijn naast de algemene voorwaarden een modelopdracht opgesteld en een prijslijst. Op die manier wordt het voor consumenten gemakkelijker om offertes van makelaars te vergelijken. De algemene voorwaarden zijn in heldere, voor consumenten begrijpelijke, taal opschreven. Vaktermen en juridisch jargon zijn uit de voorwaarden verdwenen. Tenslotte zijn inhoudelijke verbeteringen overeengekomen over de gevolgen van bijzondere situaties die kunnen voorkomen zoals een echtscheiding of overlijden van de opdrachtgever(s).

Makelaar verschuilt zich achter ‘maatwerk’

Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van VEH: “Ook minister Plasterk heeft er naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer op aangedrongen dat makelaars duidelijk zijn over hun tarieven. Zij verschuilen zich nu te vaak achter het argument dat het werk van een makelaar ‘maatwerk’ betreft. Daarnaast worden consumenten regelmatig verrast met bijkomende kosten die de makelaar in rekening brengt maar waarover helemaal geen afspraken zijn gemaakt. Het is goed om te zien dat VastgoedPRO als eerste makelaarsorganisatie de noodzaak van verbeteringen heeft onderkend en met de consumentenorganisaties tot goede afspraken is gekomen.”

Werken aan een beter imago?

De makelaardij heeft een slecht imago onder de Nederlandse bevolking, zo bleek onlangs nog uit onderzoek van VEH. Slechts 6% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de beroepsgroep. Makelaars worden er vaak van verdacht zich vooral te richten op snel geld verdienen. Rob Mulder: “Dit slechte imago maakt het des te belangrijker dat makelaars zich van hun goede kant laten zien en de nieuwe meer consumentvriendelijke voorwaarden ondertekenen.”

Langdurige voorgeschiedenis

De nieuwe voorwaarden kennen een geschiedenis van langdurig en intensief overleg, ook met NVM en VBO. Uiteindelijke hebben NVM en VBO besloten om af te haken. De onderhandelingspartijen gaan nog in overleg in een commissie van de SER om opnieuw te bespreken of ook de NVM en de VBO tot moderne algemene voorwaarden willen komen.

Bron: ANP / Vereniging Eigen Huis