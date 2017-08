Administratief medewerker meeste kans op werk in ander beroep

De baankansen voor administratief medewerkers zijn niet erg goed. Er is grote concurrentie onder werkzoekenden en eenmaal in de WW is het moeilijker om werk te vinden. UWV brengt daarom kansrijke alternatieve beroepen in kaart. Uit dit onderzoek blijkt dat er meer kansen zijn buiten de administratieve sector. De afgelopen vier jaar zijn ruim een op de drie administratief medewerkers secretariaat vanuit de WW weer in hetzelfde beroep aan de slag gegaan. Een kwart vond een andere administratieve baan en 40% stapte over naar werk buiten de administratieve sector.

Uit de analyse van UWV blijkt dat er binnen de administratieve sector vooral kans is op een baan in financieel-administratieve beroepen, zoals de assistent-accountant, die controleert of de administratie van organisaties aan de wettelijke gestelde eisen voldoet. Een afgeronde mbo4-opleiding is daarvoor wel vereist. Ook zijn er betere kansen op werk als incassomedewerker, medewerker p&o en projectassistent.

Kansen

Voor administratief medewerkers secretariaat zijn er goede kansen op werk in andere beroepen, zoals in klantcontact. De beste kansen zijn er als callcentermedewerker en als intercedent bij een uitzendbureau. Voor deze laatste functie is wel een beroepsopleiding vereist en is minimaal hbo-werk- en denkniveau noodzakelijk. Ook logistieke beroepen of bijvoorbeeld een beroep als woonbegeleider in een gezinsvervangend tehuis of wooncentrum bieden mogelijkheden voor de voormalig administratief medewerker secretariaat.

Meer overstapberoepen?

UWV onderzoekt voor enkele beroepen wat mogelijke alternatieve loopbaanoverstappen zijn. UWV baseert het onderzoek op loopbaanoverstappen die eerder zijn gemaakt door werkzoekenden die bij UWV bekend zijn.

Bron: UWV (met link naar het onderzoeksdocument)