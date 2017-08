Consumentenvertrouwen stijgt een fractie in augustus

De stemming onder consumenten is in augustus een fractie verbeterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 26, tegen 25 in juli. Het oordeel over het economisch klimaat verbetert iets, de koopbereidheid verandert niet. Met 26 ligt het consumentenvertrouwen in augustus ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Oordeel over economisch klimaat verbetert iets, koopbereidheid verandert niet

Het oordeel over het economisch klimaat verbetert iets in augustus. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 49, tegen 46 in juli. De koopbereidheid verandert niet. Deze deelindicator komt uit op 11. Consumenten zijn onverminderd positief over zowel hun eigen financiële situatie als de tijd voor het doen van grote aankopen.

Consumenten verwachten daling werkloosheid

De verwachting van consumenten over de toekomstige werkloosheid verbetert aanzienlijk. Ruim 59 procent van de respondenten verwacht dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal dalen, bijna 14 procent voorziet een stijging. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden komt hiermee uit op 45. Dit is het hoogste saldo na april 2000.

Bron: CBS