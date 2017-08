Elektronica in auto’s: niet meer naar de garage

Wanneer je nu een nieuwe auto koopt, dan kun je ervan uit gaan dat deze helemaal vol zit met allerlei elektronica. Een ingebouwd navigatiesysteem met bluetooth carkit is niet meer weg te denken in een nieuwe auto. Maar denk ook aan parkeersensoren of een parkeercamera, een kofferbak die opent op basis van een bewegingssensor en automatische ruitenwissers. Als er iets bedacht wordt wat makkelijker zou kunnen, dan wordt het snel genoeg ingebouwd! Al deze technische snufjes zijn natuurlijk super leuk en handig, maar meer elektronica, betekend ook meer kans op storingen.

Uitleesapparatuur voor het herkennen van storingen

De kans op storingen wordt hoger, simpelweg omdat er meer elektronica in de auto’s zit. Een monteur moet echter wel weten waar de storing zit, en hoe wat er dus opgelost moet worden. Om het werk van deze automonteurs zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen is er ook uitleesapparatuurontwikkeld voor de elektronica in auto’s. Als er een waarschuwingslampje brandt, dan kan er met behulp van deze apparatuur opgespoord worden wat er nu precies aan de hand is. De bijbehorende software laat exact zien wat er mis is, zodat de monteur niet uren lang op zoek is. Dit maakt het werk natuurlijk een stuk efficiënter.

Uitleesapparatuur op afstand

Tegenwoordig kan een monteur zelfs al je storingen uitlezen wanneer u niet eens bij de garage bent. U hebt hiervoor wel een speciaal kastje nodig wat u in uw auto moet inpluggen. Met behulp van een app kunt u dan de data van uw auto uitlezen en verzenden naar de garage. Zo kan u snel communiceren met de specialist en weet u of het verantwoord is om verder te rijden of dat er eerst een reparatie moet worden uitgevoerd. Er wordt dus goed gedacht aan alle kanten van de techniek in auto’s. Eventuele storingen kunnen daarom ook weer snel opgelost worden.