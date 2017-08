Het hypotheekseizoen komt weer langzaam op gang

De rust is teruggekeerd op de kapitaalmarkt. Waar onzekerheid over versnelde afbouw door de ECB van het stimuleringsprogramma eind juni de rente plots fors deed stijgen, daar is de kapitaalmarktrente in de afgelopen zes weken al weer flink gedaald. De spanningen tussen de VS en Noord-Korea zijn daar deels de oorzaak van. Bovendien lijkt een vervroegde afbouw van het ECB-opkoopprogramma inmiddels minder waarschijnlijk. Door de gedaalde marktrente zijn veel geldverstrekkers met het najaarsseizoen in aantocht voorzichtig overgegaan tot het verlagen van de hypotheekrente.

Verlaging verwacht

Hieronder vallen grote marktpartijen als Aegon, MUNT Hypotheken en de grootbanken. De wijzigingen hebben met name betrekking op de middellange en lange rentevaste perioden. Echter niet alle aanbieders volgen deze trend: een deel van hen kampt nog met achterstanden als gevolg van de grote instroom van hypotheekaanvragen eind juni/begin juli. Nu het einde van de zomervakantie nadert, ligt het in de lijn der verwachting dat de komende weken meer geldverstrekkers tot verlaging zullen overgaan. De Hypotheekshop Nieuws geeft een overzicht van de renteontwikkeling in de afgelopen weken. De verwachtingen die beschreven staan zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.