Geen dominante marktmacht bij online video-streaming platforms

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een studie gedaan naar online videoplatforms, zoals YouTube, Facebook, Netflix en Dumpert. Daarbij zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat er risico's zijn voor de concurrentie op de online advertentiemarkt en de online videomarkt. Wel trof de ACM oneerlijke algemene voorwaarden aan. De ACM gaat de bestaande internationale aanpak hiervan uitbreiden. De ACM heeft deze studie gedaan om meer inzicht te krijgen in de werking, de spelers en de dynamiek van dit onderdeel van de online-economie.

Dynamiek en concurrentie op de online advertentiemarkt

De meeste platforms voor video-streaming halen hun inkomsten uit online advertenties. Een groot deel van de studie analyseert de geldstromen rondom video-platforms. Online videoplatforms voeren een hevige strijd om de aandacht van de consument. Deze strijd wordt vooral gevoerd door focus op de inhoud van de video's en nieuwe diensten. Geen van de online videoplatforms heeft op dit moment een dominante positie op de markt voor online video's en de advertenties daaromheen. De grote, internationale platforms, zoals YouTube en Facebook, ondervinden op deze markten concurrentie van elkaar en van kleinere spelers. Online advertenties kunnen op veel manieren worden geplaatst. Er zijn ook veel verschillende bedrijven die advertentieruimte verkopen en advertenties plaatsen. Adverteerders kunnen kiezen met welk soort advertentie en met wie ze in zee gaan en gebruiken die mogelijkheden ook.Ook tussen de ondernemingen die de handel in advertentieruimte faciliteren, is er voldoende concurrentie. Persoonsgegevens zijn steeds belangrijker voor online adverteren. Grote hoeveelheden data zijn echter geen onoverkomelijke drempel om tot de markt te kunnen toetreden.

Uitbreiden onderzoek naar oneerlijke algemene voorwaarden

De ACM heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de algemene voorwaarden die online videoplatforms stellen aan consumenten. Dat bevestigt dat sommige voorwaarden oneerlijk zijn. Bijvoorbeeld omdat ze consumenten bepaalde rechten ontzeggen. Dit soort voorwaarden zijn niet uniek voor videoplatforms; ze zijn te vinden bij veel online diensten. De ACM breidt het onderzoek naar deze voorwaarden nu uit, samen met de Europese collega's.

Stormachtige ontwikkelingen op de markt voor online videostreaming

De markt voor online videostreaming maakt een stormachtige ontwikkeling door. De nieuwe manieren waarop consumenten online media gebruiken zet de mediawereld op z'n kop. Inkomsten van traditionele mediabedrijven staan daardoor onder druk. Bijvoorbeeld doordat ze minder advertenties en abonnementen verkopen. Er zijn grote en kleine ondernemingen in de markt voor online videostreamingdiensten. Daarbij komen er voortdurend nieuwe initiatieven of marktspelers bij, zoals bijvoorbeeld Telegraaf VNDG of Appie Today. De markt groeit sterk en is nog volop in beweging. ACM heeft deze studie uitgevoerd om de markt goed te doorgronden en mogelijke risico's in kaart te brengen.

Geen concurrentieproblemen

Door de verscheidenheid aan platforms, de verschillende mogelijkheden om te adverteren en stormachtige ontwikkelingen in de markt ziet de ACM op dit moment geen concurrentieproblemen bij online videoplatforms. In zo'n turbulente markt bestaat echter de kans dat alsnog concurrentieproblemen ontstaan. Daarom blijft de ACM de komende tijd de markt voor online videostreaming nauwgezet volgen.

