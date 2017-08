Omzet producenten industrie stijgt opnieuw

Producenten in de industrie zagen de omzet in het tweede kwartaal van 2017 voor de derde keer op rij groeien, deze keer met 7,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzetten groeiden in alle onderliggende branches. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In tegenstelling tot het vorige kwartaal nam de buitenlandse omzet steviger toe dan de Nederlandse. De industriële omzet in het buitenland steeg met 9,1 procent, de omzet in Nederland nam met 4,0 procent toe.

Omzetgroei in alle branches

In het tweede kwartaal van 2017 groeide de omzet in alle branches van de industrie. De elektrotechnische en machine-industrie noteerde de hoogste groei, 15,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Evenals in het eerste kwartaal noteerden ook de producenten van transportmiddelen in het tweede kwartaal één van de hoogste groeicijfers, met 13,2 procent. Binnen deze hoofdbranche groeide de omzet van de autoproducenten het sterkst, met 24 procent.

De producenten in de aardolie-industrie hadden niet zulke goede resultaten als in het eerste kwartaal. De omzetgroei in het tweede kwartaal stopte bij 6,7 procent en was lager dan de omzetgroei van 19,6 procent in het eerste kwartaal.

Opnieuw stijgende prijzen

De afzetprijzen van de industrie zijn in het tweede kwartaal met 5,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De prijzen ontwikkelden zich binnen en buiten Nederland ongeveer hetzelfde.

Opnieuw stegen de prijzen het meest in de chemische, farmaceutische, rubber- en kunststofproducten- en aardolie-industrie. Deze groep producenten had te maken met een prijsstijging van 10,1 procent. In het vorige kwartaal was de groei met 23,7 procent nog sterker. De prijsontwikkelingen in deze deelbranches lopen samen met die van ruwe aardolie.

Ook afzetprijzen in de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie stegen meer dan gemiddeld. In de elektrotechnische en machine-industrie vond de grootste daling plaats, 3,4 procent vergeleken met het tweede kwartaal van 2016.

Bron: CBS