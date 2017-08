Is de kans op een huizenbubbel in Nederland reëel?

De Rabobank voorspelde vorige week voor de tweede helft van dit jaar een afname van het aantal verkopen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017, met daarbij de verwachting dat de prijsstijgingen de komende anderhalf jaar hoog zullen blijven door onder meer het beperkte aanbod van woningen. Vooral door de toegenomen inbreng van eigen geld, dat veelal wordt gebruikt om huizen boven de vraagprijs te kopen.

Bubbel

Zo ontstaat dan het risico op een bubbel in de huizenprijzen in oververhitte steden als Amsterdam en Utrecht. Een aantal deskundigen waarschuwt al langere tijd voor lucht in de huizenprijzen. Wat wijst het recente verleden uit? Deskundigen die de laatste jaren hebben gewaarschuwd voor lucht in de huizenprijzen, gebruiken vaak het voorbeeld van de ‘Herengracht’. Professor Eichholtz heeft een index samengesteld van de koopprijzen vanaf 1628 van panden aan deze Amsterdamse gracht. De prijzen, gecorrigeerd voor inflatie, lijken een goede indicatie voor de ontwikkeling van de Nederlandse huizenprijzen in het algemeen. Hieronder een grafiek van deze index.

Relevante factoren

Niet alleen wordt hieruit duidelijk dat de woningprijzen fors fluctueren in de tijd, maar ook dat de huizenprijzen tussen 1990 en 2008 sterk toenemen. Over de periode na 2008 meldde het CBS deze week dat de huizenprijzen sinds juni 2013 weer stijgen, hoewel het prijsniveau nog wel 6,1% lager ligt ten opzichte van de piek in augustus 2008. De CBS-cijfers zijn echter niet gecorrigeerd voor de inflatie (reële woningprijzen). Een onderzoek dat gebruik heeft gemaakt van de transactiedata van deze Herengracht is dat van ‘Een analyse van woningprijzen over 200 jaar’ (Droës & Van de Minne, 2015). De belangrijkste conclusie is dat op verschillende momenten in de tijd andere factoren de woningprijzen verklaren. Zo zijn gedurende de 19e eeuw vooral bevolkingsgroei, woningvoorraad en de constructiekosten de belangrijkste woningprijs- factoren (‘determinanten’). Aan het begin van de 20e eeuw begint inkomen (Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking) een rol te spelen. Na de jaren ’70 neemt het effect van inkomen toe en wordt de rentevoet een belangrijke prijsfactor. De reden hiervan moet vooral gezocht worden in koopkrachttoename en ontwikkelingen op de hypothekenmarkt (zoals de aflossingsvrije hypotheek en het volledig meetellen van een partnerinkomen). Deze studie laat zien dat er niet simpelweg één model bestaat waarin woningprijzen te verklaren zijn over een lange periode. Door dit niet te onderkennen kunnen er verkeerde conclusies getrokken worden, en kunnen bijvoorbeeld woningprijsstijgingen foutief worden aangezien voor een bubbel.

Toename eigen woningbezit

Een ander onderzoek dat de ontwikkeling van de huizenprijzen heeft onderzocht is ‘Is de woningprijs van de lucht?’ (De Vries, 2009). Uit de studie blijkt dat het eigen woningbezit in een eeuw tijd enorm is toegenomen: van 15% begin vorige eeuw tot 58% in 2009. Begin jaren zeventig bedroeg het eigenwoningbezit nog 33%. Door stimulering door de overheid van het eigenwoningbezit ontstond een duidelijk andere koopwoningmarkt dan in de vier eeuwen daarvoor waardoor, gecombineerd met dalende renteniveaus, koopkrachttoename en de introductie van de tweeverdieners- en aflossingvrije hypotheek, de prijzen sterk stegen. Vanaf midden jaren negentig gingen de woningprijzen de bouwkosten minder sterk volgen omdat gemeenten hogere, kostendekkende, prijzen begonnen te rekenen voor de grond. In het onderzoek wordt tot slot gekeken naar de betaalbaarheid vanaf 1975, waarvoor de verhouding tussen rentelasten en huishoudinkomen wordt gebruikt. Daaruit blijkt dat de leencapaciteit tot 2009 nauwelijks veranderde ondanks de stijgende huizenprijzen. De onderzoeker concludeert dat er geen lucht in de woningprijzen kan worden vastgesteld.

Inbreng eigen middelen

Verschilt de huidige situatie van krapte met die van begin deze eeuw? Sinds het dieptepunt in 2012-2013 is de woningmarkt in een razend tempo omgeslagen. In juli berichtte de NVM dat in de krappe woningmarkten, zoals de Randstad, en de steden Groningen en Eindhoven waar een consument keuze heeft uit 5 of minder woningen. Het te koop staande aanbod daalde in deze regio’s in een jaar tijd met meer dan 40%. In vergelijking met de prijzen halverwege 2008 liggen deze inmiddels al weer 10% hoger.

De vraag is of de huidige situatie van krapte in de verhitte gebieden vergelijkbaar is met die van 15 jaar geleden. Op het eerste gezicht is er een aantal belangrijke verschillen. De trek naar de stad is op gang gekomen waardoor er meer druk is ontstaan op de populaire steden. Een deel daarvan is tevens gewild bij expats en buitenlandse studenten. Verder wordt in de verhitte steden een deel van de woningen aangekocht door (particuliere) beleggers en is verhuur aan toeristen via Airbnb of Booking een factor geworden om rekening mee te houden. Tot slot is er een maatschappelijke trend naar meer en kleinere huishoudens. Een laatste factor die bijdraagt aan de toegenomen druk op de krappe gebieden is de toegenomen inbreng van eigen middelen. Door overwaarde en verruimde schenkvrijstellingen wordt er in de huidige woningmarkt meer eigen geld ingebracht dan in het verleden het geval was. Vooral door deze laatste factor stijgt volgens de Rabobank het risico op bubbels in ‘hot markets’ zoals Amsterdam en Utrecht. In plaats van de eigen schuldpositie laag te houden, wordt eigen geld vooral gebruikt om huizen boven de vraagprijs te kopen, met de impliciete verwachting dat de prijzen nog verder zullen stijgen.

Speerpunten

Met name het bieden boven de vraagprijs en de toegenomen vraag vanuit beleggers worden gezien als signalen dat er sprake is van een overspannen huizenmarkt, wat naast uitwassen als kopen zonder financieringsvoorbehoud, ook kan leiden tot het ontstaan van een huizenbubbel. En dat kan uiteindelijk schadelijk zijn voor de economie en de financiële stabiliteit in Nederland. Hoe kan een huizenbubbel worden tegengegaan? De huidige druk op de woningmarkt in de verhitte steden lijkt dus groter te zijn dan we uit het verleden kennen. Bovendien lijkt het ontstaan van lucht in de huizenprijzen reëel te zijn. De Rabobank trekt in haar kwartaalbericht de conclusie dat dit momenteel nog niet het geval is, maar dat de kans op bubbelvorming op lokaal niveau wel is gestegen. De vraag is dan of en hoe dit kan worden tegengegaan. De maatregelen die in dit kader recent vanuit projectontwikkelaars, hoogleraren en lokale politiek genoemd worden komen grotendeels overeen. De belangrijkste maatregel is uiteraard het bouwen van meer (huur)woningen, met name voor de middeninkomens, daarbij rekening houdend met de grotere diversiteit van huishoudens. Vaak wordt ook gepleit voor een grotere rol van de rijksoverheid en meer samenwerking tussen lokale overheden en commerciële partijen als projectontwikkelaars. Ten slotte wordt om maatregelen gevraagd om verhuur via beleggers en platforms als Airbnb tegen te gaan omdat deze prijsopdrijving in de hand zouden werken. Gezien de problemen op de woningmarkt is het noodzakelijk dat er spoedig een nieuw kabinet komt dat de huizenmarkt tot één van haar speerpunten maakt.

Bron: De Hypotheekshop