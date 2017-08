Economie biedt Retail steun in de rug

De Nederlandse economie ontwikkelt zich dit jaar positief. ABN AMRO heeft daarom de verwachting voor het bbp flink verhoogd, waarbij de verwachting voor de consumptie voor 2017 en 2018 ook naar boven is bijgesteld. Voor de Retail-sector bieden de economische ontwikkelingen een steun in de rug. Het consumentenvertrouwen staat continue op hoog niveau in de eerste acht maanden van 2017, zo blijkt uit onderzoek. Het het consumentenvertrouwen – van augustus – wees zelfs op een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande maand.

Daling werkloosheid

Het laatste cijfer over het consumentenvertrouwen – van augustus – wees zelfs op een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande maand. Daarbij verwacht 59% van de respondenten een daling van de werkloosheid in de komende 12 maanden, terwijl 14% een stijging verwacht. De netto-score van 45 hiervoor is het hoogst sinds april 2000. Ook de ABN AMRO verwacht een daling van de werkloosheid. Sterker: de verwachting voor 2018 heeft men vanwege de positieve economische ontwikkelingen verlaagd naar 4,4% van de beroepsbevolking.

Consumentenbestedingen

Het hoge consumentenvertrouwen en daarbij de hoge koopbereidheid leidt ook tot hogere uitgaven. De laatst bekende cijfers over de consumentenbestedingen dateren van juni. Ook toen zaten de uitgaven in de lift: deze lagen 2,2% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Bijvoorbeeld aan textiel en kleding, woninginrichting, voertuigen en lederwaren werd flink meer uitgegeven in juni, op jaarbasis.

Groei voor meeste branches

De detailhandel profiteert duidelijk. Bijvoorbeeld de online retail en de doe-het-zelf-winkels zagen hun verkoopvolumes groeien in de eerste helft van het jaar, maar dit geldt voor de meeste branches. De autoretail groeit ook, maar hierover zijn nog alleen de (omzet)cijfers over het eerste kwartaal bekend. Bij voedingspeciaalzaken en winkels in consumentenelektronica daalden de verkoopvolumes in de eerste helft van het jaar echter wel ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hierbij speelt voor voedingspeciaalzaken vermoedelijk de concurrentie met supermarkten (die ook inzetten op beleving en vers), en winkels in consumentenelektronica de concurrentie van online partijen.

Bron: ABN AMRO