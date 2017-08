Kleine bouwbedrijven halen grootste omzetgroei

De omzet in de bouwnijverheid steeg in het tweede kwartaal met 6,3 procent. Het waren vooral de kleine bouwbedrijven die een hoge groei behaalden. Onder aanhoudend optimisme bij de bouwers groeiden de werkgelegenheid en het aantal bedrijven in de bouwsector verder, meldt het CBS in de Kwartaalmonitor bouw. De bouwomzet groeide dit kwartaal voor de elfde keer op rij. Net als in de afgelopen drie kwartalen waren het de kleine bouwbedrijven (tot 10 werkzame personen) waar de omzet het hardst steeg.

Hun omzet steeg met 9,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral kleine bouwers in de burgerlijke en utiliteitsbouw, waaronder de (ver)bouw van woningen en andere gebouwen valt, deden het met een stijging van 13,7 procent goed. Middelgrote bouwbedrijven (10 tot 100 werkzame personen) deden het met een omzetstijging van 8,7 procent bijna net zo goed. De omzet van grote bedrijven (meer dan 100 werkzame personen) groeide met 2,2 procent minder sterk.

Werkgelegenheid neemt toe

Het aantal banen in de bouw kwam in het tweede kwartaal (seizoengecorrigeerd) uit op527 duizend. Dit zijn er 8 duizend meer dan een kwartaal eerder en is de grootste stijging in jaren. Vooral het aantal zelfstandigen nam toe (met 5 duizend). In tien jaar tijd is het aandeel zelfstandigen in de bouw gegroeid van 34 procent naar 42 procent. Het aantal zelfstandigen ligt met 220 duizend nu ook iets hoger dan voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. Het aantal werknemers ligt nog altijd een kleine 100 duizend lager. Ook voor de komende periode zitten veel bouwbedrijven verlegen om extra personeel. Het aantal openstaande vacatures is met 11,4 duizend het hoogst sinds begin 2009. Ongeveer 1 op de 5 bouwondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten als belemmering voor de bedrijfsactiviteiten, tegen 1 op de 13 in het vorige kwartaal.

Aantal kleine bedrijven neemt verder toe

Aan het begin van het derde kwartaal komt het aantal bedrijven in de bouwnijverheid uit op 159,9 duizend, 3,4 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon steeg met 4,2 procent. Daarmee stijgt dit aantal vanaf 2007 bijna onafgebroken. Sinds een jaar neemt ook het aantal middelgrote en grote bedrijven weer toe. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder steeg dit aantal met respectievelijk 4,3 procent en 4,8 procent. Ten opzichte van tien jaar geleden ligt het aantal middelgrote en grote bouwbedrijven wel ruim een kwart lager.

Bron: CBS