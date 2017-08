ING BeleggersBarometer: positieve stemming beleggers stabiel

De dalende trend van de ING BeleggersBarometer is tot stilstand gebracht. In augustus kruipt de barometer weer iets omhoog van 142 naar 145. Uit het dit maandelijkse onderzoek constateert bijna driekwart van de Nederlandse beleggers dan ook nog steeds een verbetering van de algemene economische situatie in de afgelopen maanden. Ruim de helft verwacht dat deze verbetering de komende maanden zal doorzetten.

Stabiele beurs

Ook over de eigen financiële situatie en de waardegroei van de beleggingsportefeuille blijft het oordeel van beleggers positief. De stabiele beurs van de laatste maanden zorgt er wel voor dat het rendement van de respondenten wat is gedaald. Benzine- en diesel auto’s leveren in aan populariteit, zo blijkt uit aanvullend onderzoek van ING. Een derde van de beleggers zal bij een volgende aanschaf voor een hybride of volledig elektrische auto kiezen.

In de eerste helft van augustus steeg de AEX naar 530. Dit zorgt ervoor dat de beleggers deze maand de hoogste voorspelling sinds 2015 durven te doen. Zij verwachten over drie maanden een stand van 514 voor de AEX-index. Ondanks de hoge beurs houden beleggers de voorkeur voor het beleggen in minder risicovolle sectoren. Nathan Levy, investment manager bij ING Investment Office: “Het is niet vreemd dat beleggers voorzichtig zijn met de oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de VS en de afnemende steun voor president Trump. Bovendien is een sector als IT dit jaar al fors gestegen.” Net als vorige maand vindt de helft van de beleggers het geen goede en geen slechte tijd om in risicovolle sectoren te beleggen. De verdeling in type beleggers blijft hetzelfde: de helft belegt zelf en een derde laat het beleggen in beheer doen. Het risicoprofiel is onveranderd neutraal, al zijn er nu iets meer beleggers met een (zeer) defensief profiel (30%). “Beleggers waren niet erg actief in augustus. Ruim de helft heeft net als in juli niet gehandeld op de beurs. Bij degenen die wel gehandeld hebben, slaat de balans door naar meer aankopen dan verkopen,” aldus Levy.

Rendement

In april was er een flinke stijging te zien van beleggers die de afgelopen tijd een rendement van 10% of meer konden bijschrijven. De stabiele beurs van de laatste maanden zorgt er voor dat het rendement weer wat gedaald is. Het aantal beleggers dat een rendement van minder dan 4% of zelfs een verlies constateerden is gegroeid (40% ten opzichte van 29% in april 2017). Vier op de tien beleggers denken de komende tijd geld over te houden om mee te gaan beleggen, maar eveneens vier op de tien denken dit geld niet over te houden. Als men verwacht geld over te houden om mee te gaan beleggen, dan zou de belegger dat vooral in beleggingsfondsen investeren. Net als een paar maanden geleden adviseren beleggers anderen liever niet of ze nu wel of niet moeten gaan beleggen. 14% geeft wel een positief advies aan anderen.

Populariteit hybride- elektrische auto’s groeit

Uit aanvullend onderzoek blijkt dat 90% van de beleggers regelmatig auto rijdt. Ford, Toyota, Renault en Volvo zijn de populairste merken onder beleggers. Bijna 80% van alle beleggers zijn ook daadwerkelijk eigenaar van de auto en dit is beduidend meer dan onder alle Nederlanders van 18 jaar en ouder (ruim 50% volgens het CBS). Benzine- en diesel auto’s leveren in aan populariteit. Een derde van de beleggers zal bij een volgende aanschaf voor een hybride of volledig elektrische auto kiezen. De meeste hybride/elektrische autorijders blijven ook voor de volgende aanschaf bij dit type. Voor bijna de helft (47%) van de beleggers is het ontmoedigingsbeleid van veel Europese landen op auto’s met fossiele brandstof een reden om straks te kiezen voor een elektrische of hybride auto. “Dit is terug te zien in de koersontwikkeling en strategie van autofabrikanten. Onder meer door de stevige concurrentie van Tesla en de grotere vraag naar elektrische modellen, hebben bijvoorbeeld BMW en Volvo aangekondigd zich hier meer op te gaan richten,” aldus Levy.

Bron: ANP / ING