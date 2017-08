30% van de starters wil zelfstandig hypotheek afsluiten

Bijna een derde van de starters op de huizenmarkt overweegt zelfstandig online zijn hypotheek af te sluiten. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau MWM2 onder ruim 300 starters in opdracht van Centraal Beheer. Reden voor de financieel dienstverlener om de Hypotheek Academie te lanceren om hypotheekkennis te vergroten. "Deze uitkomst is opvallend, omdat op dit moment slechts 3 procent van de starters daadwerkelijk zelf zijn hypotheek online afsluit", zegt Angela Eijlander, manager Hypotheken Centraal Beheer.

Doorslaggevende factoren

Afsluitkosten en rente blijken in het onderzoek de doorslaggevende factoren om zelfstandig online af te sluiten. "Uit het onderzoek blijkt ook dat 60 procent van de starters vindt dat hij onvoldoende hypotheekkennis heeft. Er zit dus een flink gat tussen de benodigde kennis en de ambitie van de doelgroep om zelf een hypotheek af te sluiten. Daar helpen we bij met de Hypotheek Academie. Daarbij richten we ons niet alleen op de consument die zelf wil afsluiten. Iedereen die bezig is met zijn hypotheek kan hier terecht", aldus Eijlander.

Online leeromgeving

Consumenten kunnen zich via de online leeromgeving vrijblijvend voorbereiden op het afsluiten van een hypotheek. Centraal Beheer komt hiermee tegemoet aan de toenemende online oriëntatie en behoefte aan betrouwbare informatie op één plek. De Hypotheek Academie biedt informatie over hypotheekvormen, belastingen en financiële zaken. De consument kan opgedane kennis bovendien toetsen. En als hij slaagt, hoeft hij de Kennis- en Ervaringstoets bij Centraal Beheer niet te doen. Deze is verplicht als iemand zelf online zijn hypotheek afsluit.

Via adviseur

Voor de groep die zijn hypotheek via de adviseur wil afsluiten, is de Hypotheek Academie ook een handige hulp. Onderzoek toont aan dat ook deze groep meer comfort ervaart na een goede voorbereiding. Eijlander: "Vragen van de adviseur kunnen dan beter worden beantwoord. De klant is zo een betere gesprekspartner voor de adviseur. Hierdoor kan de adviseur veel sneller starten met het bespreken van het maatwerk met zijn klant."

Bron: Centraal Beheer