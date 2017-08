Meer dan helft Nederlanders ziet onverzekerde zzp'er als bedreiging

Maar liefst 51 procent van de Nederlanders ziet zzp'ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) als een bedreiging voor het huidige sociale stelsel. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van HR-bureau Tentoo, onder meer dan duizend respondenten in heel Nederland. Nog eens 72 procent van de Nederlanders vindt dat de kosten voor een AOV voor zzp'ers te hoog zijn. "Zelfstandigen lopen een groot financieel risico, omdat ze in veel gevallen geen vangnet hebben", zegt Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo.

"Dat hoort natuurlijk bij het ondernemen, maar het zorgt er tegelijk voor dat mensen die arbeidsongeschikt worden, niks hebben om op terug te vallen. Dat is gevaarlijk voor de ondernemer en het is ook een financiële last voor de maatschappij, omdat veel van deze mensen in de bijstand terecht komen."

Onverzekerden een bedreiging voor sociale stelsel

Meer dan de helft (51 procent) van de Nederlanders vindt de grote groep onverzekerde Nederlanders een bedreiging voor het sociale stelsel. Opvallend is dat zestig procent van de vrouwen het hier mee eens is, maar slechts 43 procent van de mannen. "Blijkbaar hebben mannen meer het idee dat het risico niet zo groot is, dat het wel los loopt. De vrouwelijke respondenten lijken meer waarde te hechten aan financiële zekerheid", aldus Den Ronden.

Verplichten is oplossen

Waar driekwart van de Nederlanders vindt dat de overheid een rol moet spelen in de problematiek rondom de AOV, vindt 66 procent dat de zzp'er simpelweg verplicht moet worden om zichzelf te verzekeren. Deze groep vindt dus dat alle zzp'ers zelf financieel moeten opdraaien voor de kosten van een verzekering. Den Ronden: "Een AOV is voor sommige ondernemers te duur. Zij kunnen de maandelijkse kosten hiervoor niet missen. Veel kiezen ervoor om zich daarom niet te verzekeren. Bij een verplichtstelling zou het voor veel zzp'ers fijn zijn als dit bedrag eerst omlaag ging."

Bron: Tentoo