Hypotheekshop: de ECB laat zich nog niet in de kaart kijken

Beleggers keken al maandenlang uit naar de jaarlijkse conferentie voor centrale bankiers, die afgelopen week werd gehouden in het Amerikaanse Jackson Hole. Ze hoopten dat Mario Draghi, president van de Europese Centrale bank (ECB), daar duidelijkheid zou geven over zijn plannen rond het afbouwen van het ECB-stimuleringsprogramma. Dit grootschalige opkoopprogramma van obligaties, dat begin 2015 werd gestart om de inflatie en groei in de eurozone aan te jagen, loopt tot eind 2017 en is de belangrijkste oorzaak van de enorme daling van de (hypotheek)rentes sinds die tijd.

Maar zowel Draghi als zijn collega van de Amerikaanse Fed, Janet Yellen, lieten vorige week niets los over hun plannen, waardoor beleggers in het ongewisse blijven. Begin september is de eerstvolgende beleidsvergadering van de ECB.

Rentetarieven

Vorige week wijzigden weer diverse geldverstrekkers hun rentetarieven. Enkele aanbieders tonen zich daarbij aan het begin van het seizoen erg actief door in augustus al meerdere malen verlagingen door te voeren. Net als een half jaar terug zijn dat Centraal Beheer, Woonfonds, Hypotrust en bijBouwe. Ook a.s.r., MUNT Hypotheken en Aegon roeren zich momenteel. Allianz voerde vorige week als enige ook enkele verhogingen door. De Hypotheekshop Nieuws geeft