3 op 5 zzp’ers heeft huis gekocht als werknemer

Een grote meerderheid van de zzp’ers (88%) beschikt over een koophuis. Toch heeft slechts 38 procent van de zzp’ers dit huis gekocht terwijl hij of zij al als zelfstandige actief was. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 744 zzp’ers in samenwerking met FinaForte.

62 procent van de zzp’ers die een koophuis hebben, heeft dit huis gekocht terwijl hij nog in loondienst was. Zzp’ers die langer dan 5 jaar actief zijn, waren relatief minder vaak nog in loondienst toen zij hun huis kochten. Ook blijkt dat bij deze groep het zzp-inkomen veel vaker is meegenomen bij de hypotheekaanvraag, dan bij zzp’ers die minder lang actief zijn.

28 procent zzp-inkomens niet meegenomen in hypotheek

Van de zzp’ers die hun huis wel als zelfstandige kochten, geeft 28 procent aan dat zijn of haar zzp-inkomen niet is meegenomen bij de hypotheekaanvraag. Ten opzichte van vorig jaar is dit aantal met maar liefst 40 procent toegenomen. 2 op de 5 zzp’ers geeft verder aan dat de hypotheek volledig op basis van zijn of haar inkomen als zzp’er tot stand is gekomen. Bij 32 procent is het inkomen deels meegenomen.

Zzp’er sluit hypotheek af bij grote banken

De meeste zzp’ers (19%) hebben hun hypotheek bij de Rabobank afgesloten. Naast de Rabobank hebben ook Florius (14%), ING (12%), ABN AMRO (9%) en Obvion (8%) veel zzp’ers van een hypotheek voorzien. De dienstverlening van hun hypotheekverstrekker beoordelen zzp’ers gemiddeld met een 7. Van de vijf hypotheekverstrekkers met het grootste marktaandeel scoort voor dienstverlening Obvion het best bij zzp’ers, namelijk een 7,7.

Bron: ZZPbarometer.nl