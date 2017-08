Hergebruik of recycling?

Wecycle lanceert twee websites die mensen informeren over wat ze kunnen doen met gebruikte elektrische apparaten of energiezuinige lampen. Deze hebben namelijk altijd nog een waarde. Repareren, verkopen, weggeven of inleveren voor recycling zijn daar voorbeelden van. De sites watismijnapparaatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl. helpen mensen om goede keuzes te maken en moeten voorkomen dat consumenten gebruikte apparaten en lampen weggooien.

Wecycle is de stichting die in Nederland de inzameling en recycling regelt van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Veel consumenten staan niet onwelwillend maar onverschillig tegenover het gescheiden inleveren van elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Ook zij zouden inleveren moeten overwegen als mogelijkheid. De sites www.watismijnapparaatwaard.nl en www.watismijnlampwaard.nl geven informatie over de verschillende opties die de consument heeft na gebruik van een apparaat of lamp. Bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van (zelf) repareren, het verschil tussen marktwaarde en recyclewaarde of over hoe je economie en milieu kunt helpen door afgedankte apparaten en lampen in te leveren voor recycling. Centraal staat dat een gebruikt apparaat of lamp altijd waarde heeft.

Weloverwogen beslissing

“De consument heeft altijd een keuze na gebruik van een apparaat of lamp,” zegt Jan Vlak, directeur van Wecycle: “Repareren van een apparaat is een optie, maar dat is bijvoorbeeld bij een oude koelkast niet beter voor het milieu. Wij vinden het belangrijk de hele keten te laten zien en de verbinding te leggen tussen gebruik, hergebruik en recycling, zodat de consument een weloverwogen beslissing kan nemen. Gooi afgedankte apparaten en lampen in geen geval weg, want dan gaat alle waarde verloren.” De websites laten ook zien wat er gebeurt met elektrische apparaten en energiezuinige lampen die worden ingeleverd voor recycling, waar je deze kunt inleveren en hoe je ze schoon en veilig inlevert.

Over Wecycle

Wecycle is een stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij hun inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werkt men samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten. In de Wecycle Service Centers verbindt men de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geeft men mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan. Wecycle garandeert een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten haalt men uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden en er wordt voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden.

Bron: ANP / Wecycle