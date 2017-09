Online bestedingen eerste zes maanden 2017 met 13% naar € 10,66 miljard

In het eerste half jaar van 2017 hebben Nederlandse consumenten met € 10,66 miljard aan online bestedingen 13% meer uitgegeven aan het online aankopen van producten en diensten ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het totaal aantal online aankopen komt in deze periode uit op 92,59 miljoen. In heel 2017 worden naar verwachting 200 miljoen online aankopen (+13%) gedaan, voor een totaalbedrag van ongeveer € 22,6 miljard (+12%). Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland.

Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en in samenwerking met PostNL.

Groei

Van alle bestedingen aan producten en diensten (binnen de definitie van de Thuiswinkel Markt Monitor) wordt 23% online gedaan in het eerste half jaar van 2017 (HY1 2017), tegenover 21% in HY1 2016. Van de € 10,66 miljard aan online consumentenbestedingen is € 5,89 miljard uitgegeven aan de aankoop van producten, zoals elektronica, kleding en speelgoed. Deze bestedingen zijn met 16% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De overige € 4,77 miljard is besteed aan de online aankoop van diensten, zoals pakketreizen, vliegtickets en verzekeringen. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van het eerste half jaar van 2016. De productcategorieën Speelgoed en Health & Beauty laten voor HY1 2017 de grootste groei in online bestedingen zien (respectievelijk 43% en 41%). Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org: “Het gaat weer beter met de Nederlandse detailhandel en dat is goed nieuws: het CBS meldt een groei van 3,3% in het eerste half jaar van 2017. Als we de bestedingen aan online gekochte producten afzetten tegen de totale consumptieve bestedingen aan detailhandelsgoederen van € 48,9 miljard in de eerste zes maanden van 2017 (bron: CBS), dan bedraagt het online aandeel van € 5,9 miljard inmiddels 12,0% (was 10,6% in HY1 2016).”

Veranderend aankoopgedrag

“De vandaag gepubliceerde cijfers laten echter ook zien dat nagenoeg alle groei in de Nederlandse detailhandel afkomstig is van de online activiteiten van webwinkels en van winkels in de winkelstraat die ook online producten verkopen. De verkopen in de winkelstraat zelf groeien derhalve nog altijd niet of nauwelijks, al zijn er positieve uitzonderingen, zoals de fysieke woonwinkels. De groei van 16% van online productverkopen vormt de basis van de groei van de Nederlandse detailhandel en is een uitdrukking van het veranderende aankoopgedrag van Nederlandse consumenten.” De online bestedingen en aankopen van Nederlanders van 15 jaar en ouder nemen al jaren elk kwartaal toe. Als we de cijfers van dit jaar vergelijken met die van twee jaar geleden, zien we dat ten opzichte van het eerste half jaar van 2015 (HY1 2015) het aantal aankopen inmiddels met 38% is gestegen en de bestedingen met 31%.

89% van de Nederlanders koopt online in het eerste half jaar van 2017

In de eerste zes maanden van 2017 wordt binnen de definitie van de Thuiswinkel Markt Monitor 7% van alle aankopen van producten en diensten online gedaan. 89% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft in dit eerste half jaar weleens een online aankoop gedaan, wat neerkomt op 12,4 miljoen online kopers. Van het totaal aantal aankopen (92,59 miljoen) zijn er 73,26 miljoen toe te schrijven aan producten en 19,33 aan diensten. Het gemiddeld aantal online aankopen van een online koper neemt toe van 6,5 in HY1 2016 naar 7,4 in HY1 2017. Hierdoor neemt ook het gemiddeld online besteed bedrag per online koper toe, van € 757 (HY1 2016) naar € 858 (HY1 2017). Gino Thuij, GfK: “De stijging van de online bestedingen komt voort uit het feit dat mensen voor steeds meer verschillende producten online aankopen doen. Ook het stijgend smartphonegebruik is een verklaring van de sterke groei”.

Traditionele apparaten verliezen steeds meer terrein aan smartphone

De desktop verliest wederom aan populariteit, maar ook de laptop verliest in Q2 2017 aandeel. Waar in Q2 2016 nog 82% van alle online bestedingen via een desktop of laptop werd gedaan, is dit percentage voor de meer traditionele apparaten in Q2 2017 gedaald tot 77%. Het verloren aandeel gaat naar de zogeheten ‘mobiele devices’: de tablet en de smartphone. In Q2 2017 wordt 21% van alle bestedingen via deze apparaten gedaan (tegenover 17% in Q2 2016). De smartphone ziet haar aandeel ten opzichte van een jaar geleden relatief het hardste groeien; van 4% naar 7% (+56%). Het aandeel van de tablet stijgt van 12% naar 14%, wat een groei van 13% betekent. Een kwart van de Nederlandse online kopers van 15 jaar en ouder heeft in Q2 2017 minimaal één online aankoop via de smartphone gedaan. Dit komt neer op 2,8 miljoen mobiel kopende Nederlanders. In Q2 2016 was dit nog 17% van de online kopers en in Q2 2015 14%.

Prognose voor heel 2017

De verwachting is dat de online bestedingen voor heel 2017 uitkomen op ongeveer € 22,6 miljard, wat een stijging zou betekenen van 12% ten opzichte van vorig jaar. Qua aantal aankopen wordt waarschijnlijk de grens van 200 miljoen bijna gehaald (+13%).

Bron: GfK / Thuiswinkel.org