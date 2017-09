Rabobank introduceert IBAN-Naam Check

Klanten van Rabobank kunnen vanaf vandaag de IBAN-Naam Check gebruiken. Deze check helpt verkeerde overboekingen en fraude te voorkomen. IBAN-Naam Check is ontwikkeld door de Rabobank en komt later ook beschikbaar voor andere banken. Dagelijks vinden in Nederland miljoenen online en mobiele overboekingen plaats. Uit onderzoek van de Nederlandse banken blijkt dat klanten per maand ongeveer 1300 keer een verkeerde overboeking doorgeven.

Driekwart daarvan betreft een verkeerde overboeking door het gebruik van oude rekeningnummers of vergissingen bij het gebruik van een adresboek. Ongeveer 200 keer per maand geven klanten aan dat zij fraude of oplichting vermoeden. "Met de IBAN-Naam Check kunnen klanten nagaan of ze betalen aan de juiste persoon of het juiste bedrijf", zegt Alexander Zwart, manager Online Toegang bij Rabobank. "Het werkt voor alle bankrekeningen in Nederland. Klanten kunnen de overboeking afbreken als ze de melding krijgen dat de naam niet overeenstemt met de naam die volgens de bank bij het nummer hoort. Of als ze zien dat het nummer niet van een bedrijf is, maar van een persoon. Zo wordt internet- en mobielbankieren nog gemakkelijker en veiliger."

Zo werkt het:

Bij het invoeren van een betaalopdracht in Rabo Internetbankieren of Mobielbankieren controleert IBAN-Naam Check of de ingevoerde naam overeenkomt met de naam die bij de bank bekend is voor het ingevoerde nummer. Komen de gegevens overeen, dan volgt er geen melding. Bij een afwijking verschijnt in het scherm van de betaalopdracht een gekleurd veld met informatie:

Verschrijving in de ingevoerde naam, bijvoorbeeld Jansen in plaats van Janssen: klant krijgt ter controle een melding met de naam zoals die bekend is bij de bankForse afwijking of geheel andere ingevoerde naam van een persoon: klant krijgt melding dat de naam niet overeenkomt met de naam die bij de bank bekend is. Is het een nummer dat niet van een bedrijf is maar van een persoon, dan wordt dat in de melding aangegeven. (Dit geldt voorlopig alleen als de ontvangende rekening een Rabobank-rekening is.)Bij een opgeheven bankrekening krijgt de klant een melding dat het nummer niet actief is. Bij een IBAN in het buitenland krijgt de klant de melding dat de rekening in het buitenland is gevestigd

De bank waarschuwt bij forse afwijkingen voor een vergissing of mogelijke fraude. Alexander Zwart: "Klanten krijgen het advies om de betaalgegevens te checken en eventueel contact op te nemen met de ontvanger Klanten kunnen altijd zelf de afweging maken of ze de betaling willen afbreken of toch direct uitvoeren."

Automatisch

IBAN-Naam Check is automatisch beschikbaar binnen Rabo Internetbankieren en Mobielbankieren. Klanten hoeven zelf niets te activeren of te updaten. Het systeem wordt doorlopend bijgewerkt en verrijkt met nieuwe gegevens. De check is mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel.

Andere banken

Rabobank introduceert IBAN-Naam Check vandaag voor haar eigen klanten. De check kan worden uitgevoerd bij alle bankrekeningen in Nederland. De IBAN-Naam Check komt ook beschikbaar voor andere banken. Zij bepalen zelf of en wanneer zij dit willen invoeren.

Demonstratie

Een animatie kunt u zien op www.rabobank.nl/ibannaamcheck voor een demonstratie van IBAN-Naam Check.