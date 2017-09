Toename aanvragen door franchisenemers bij Knab Crowdfunding

Knab Crowdfunding ziet een toename in de aanvragen van leningen voor het starten van een vestiging van een franchiseketen. Zo zijn er met leningen van Knab Crowdfunding inmiddels vestigingen mogelijk gemaakt van pizzaketen Papa John's in Amsterdam, chocoladebar Quatzal in Purmerend en van Délifrance in Gorinchem. De verwachting is dat deze trend door zal zetten. Remko Jansen van Knab Crowdfunding: "We brengen ondernemers en investeerders bij elkaar.

Online platform

Via het online platform kunnen Knab klanten investeren in bedrijven van ondernemers die op zoek zijn naar een gedegen financiering om hun groeiplannen te realiseren. Het gaat dan om MKB-bedrijven. Steeds vaker gaat het ondernemers die een vestiging binnen een franchiseformule willen openen. Met verschillende hoogtes van de aanvraag ook. Variërend van € 50.000 voor de Quetzal in Purmerend tot € 235.000 voor de Papa John's vestiging in de Van Galenstraat in Amsterdam. Met 750 franchiseketens en 30.000 franchisevestigingen wordt in ons land een omzet gegenereerd van 30 miljard euro. Wij helpen met Knab Crowdfunding graag mee om de ambities van franchisenemers en –gevers te verwezenlijken."

Tot maximaal € 2.500.000

Sinds de start van Knab Crowdfunding een jaar geleden is met 26 leningen aan ondernemers 4,2 miljoen euro gefinancierd. Ondernemers kunnen tot maximaal € 2.500.000 lenen voor groei-, her-, of aankoopfinanciering. Knab Crowdfunding wordt aangeboden door Knab in samenwerking met Collin Crowdfund N.V. Collin beoordeelt de leningaanvragen en beheert de leningen. De investeringen in crowdfundingprojecten gaan via een Crowdfundingrekening bij Knab.