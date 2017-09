Transparanter toezicht financiële markten

De toezichthouders de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) krijgen meer mogelijkheden om overtredingen door financiële instellingen openbaar te maken. Dat is de kern van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten dat minister Dijsselbloem van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel geeft de AFM en DNB meer mogelijkheden tot publicatie van waarschuwingen in geval van overtredingen die schadelijk kunnen zijn voor betrokkenen.

Ook kunnen de toezichthouders sneller hun reactie geven als instellingen zelf informatie over hun overtredingen naar buiten brengen. Verder maakt het wetsvoorstel het mogelijk dat DNB overzichten publiceert waarmee kerncijfers van banken kunnen worden vergeleken.

Transparantie

Transparanter toezicht verbetert de informatiepositie van het publiek en kan zo volgens minister Dijsselbloem van Financiën het vertrouwen in de financiële sector en de toezichthouders versterken. 'Meer inzicht in prestaties werkt bovendien disciplinerend en zal financiële instellingen stimuleren het nog beter te doen’, aldus Dijsselbloem.

Beroepsgeheim

Het wetsvoorstel regelt ook dat de rechtspositie van betrokkenen wordt verbeterd bij het openbaar maken van informatie over de naleving van de Wet financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties. In verband met Europees recht over het beroepsgeheim krijgen AFM en DNB niet de bevoegdheid om namen van instellingen bekend te maken in de openbare onderzoeksresultaten.