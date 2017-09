Lange rente (30 jaar vast) hypotheken duikt onder de 2,5%

Allianz Vermogen, naar eigen zeggen 'prijsleider voor de lange rentes', heeft haar 30 jaars rentetarief voor lineaire NHG hypotheken vandaag verlaagd naar 2,45 procent. Daarmee komt de 30 jaars hypotheekrente voor het eerst in lange tijd onder de 2,5 procent. Dat blijkt uit gegevens van Hypotheekrente-app.nl, de vernieuwde app van Nationale Hypotheekbond die alle hypotheekrentetarieven met elkaar vergelijkt.

Een belangrijke reden voor deze historisch lage rente is dat de Europese Centrale Bank (ECB) op grote schaal obligaties opkoopt. "Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en zo de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een oplopende inflatie", zegt Jeroen Oversteegen, directeur van Nationale Hypotheekbond. "De lage rente is ook een gevolg van de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt als gevolg van nieuwe toetreders."

Opkoopprogramma gehandhaafd

Oversteegen ziet de inflatie voorlopig niet stijgen, terwijl de waarde van de euro ten opzichte van de dollar de afgelopen periode ook is gestegen. "Hierdoor is de verwachting dat het opkoopprogramma van de ECB voorlopig gehandhaafd blijft." Hoe het rentebeleid van de ECB er in 2018 uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Voorlopig houdt de centrale bank de druk op de rente. "Ik verwacht dan ook nog verdere rentedalingen."

Goedkoopste aanbieder

Terwijl de 30 jaars tarieven van de lineaire hypotheek van Allianz zijn gedaald naar 2,45 procent, is de hypotheekrente bij een rentevastperiode van vijf jaar 1,45 procent, die van tien jaar 1,75 procent en die van twintig jaar 2,30 procent. Obvion is met 1,25 procent de goedkoopste aanbieder bij een rentevastperiode van vijf jaar.

Over Hypotheekrente-app.nl en Nationale Hypotheekbond

Hypotheekrente-app.nl is een intiatief van Nationale Hypotheekbond. De appregistreert en vergelijkt alle hypotheekrentetarieven en is gratis de downloaden in de App Store en in de Google Play Store. Nationale Hypotheekbond vergelijkt en controleert hypotheken. Niet alleen op rente, maar ook op overige kosten. Het doel van de Nationale Hypotheekbond is het zo volledig en onafhankelijk mogelijk informeren van consumenten en het ondersteunen van de adviseur hierin. Zij ondersteunen de consument met gerichte tools en helder geschreven basisinformatie over het vinden, het afsluiten en het onderhouden van een hypotheek.