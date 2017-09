Arbeidsongeschikt door een ongeval op de zzp-werkvloer

Dagelijks krijgen ruim 600 mensen een arbeidsongeval. Een derde van deze mensen zal daardoor eventjes of langduriger niet kunnen werken. Een overzicht van de feiten en cijfers: dit zijn de meest voorkomende ongevallen en de consequenties voor jou als zzp’er.

1. Je struikelt of glijdt uit

Stel, je bent aan het werk en ziet een emmer of een stoeprand over het hoofd. Je glijdt uit over een gladde vloer of over een losliggend matje. Pats! Plat op de grond. Afgezien van de schaafwonden kun je ook een arm of een been breken. Ongevallen door struikelen en uitglijden zijn een van de meest voorkomende letsels, zo blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksinstelling TNO. Ruim 46 procent van de ondervraagden ziet struikelen en uitglijden als een reëel risico dat ze op hun werk lopen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt dat je niet gauw overlijdt aan zo’n struikelgeval. Van de onderzochte groep slachtoffers die door het RIVM werden onderzocht, hield 4 op de 5 personen slechts tijdelijk letsel over aan zo’n dergelijk ongeval. 1 op de 5 liep wel blijvende schade op. Voor zzp’ers dus een risico. Voor zzp’ers die vooral thuis of achter een bureau werken, is een gebroken been niet het ergste. Maar werk je in de bouw of in een ander vak waarin fysieke inspanningen zijn vereist, dan is dit type letsel erg vervelend en kostbaar.

2. Geraakt door een voorwerp

Je lapt de ramen en opeens komt er een dakpan naar beneden vallen. Of er vallen spullen van een steiger af of een volle en zware pallet valt op je. Dat kan verschrikkelijk uitpakken. Met kans op een hersenschudding of een hoofdwond. Bijna 7 procent van de zzp’ers geeft zelf aan dat vallende voorwerpen een reëel risico voor hen vormen. Werk je veel buiten als zzp’er? Dan moet je daar rekening mee houden.

Loop je dan risico op arbeidsongeschiktheid? Ja, dat risico is hoger, blijkt uit de cijfers van het RIVM. Vier op de tien houden blijvend letsel over aan zo’n wond. Arbeidsongeschiktheid kan dan het gevolg zijn.

3. Ergens aan stoten of snijden

Iemand die met vlees werkt en het slagersmes hanteert, loopt het risico zich te snijden. Dit kan natuurlijk ook in andere sectoren met snijmachines. Maar wat dacht je van een simpel stanleymes of zaag? Hier loopt een beetje klusser al snel mee rond. Je kunt er flinke wonden mee veroorzaken. Meestal is de schade niet te ernstig. Maar iets te diep gesneden kan al betekenen dat je een pees raakt. Wat ervoor zorgt dat je op z’n minst een aantal dagen rust moet houden.

Dit is een van de meest gevreesde risico’s op de zzp-werkvloer. Ruim 31 procent van de zzp’ers houdt rekening met snijwonden. Volgens het CBS-onderzoek, valt het verzuim door dit letsel op de langere termijn mee. Stoten en snijden aan een voorwerp leidt slechts in 9 procent van de gevallen tot langer verzuim. Blijkbaar is dit minder ernstig letsel, herstelt men hier sneller van en zorgt het daarom ook voor minder gevallen van arbeidsongeschiktheid. Toch kan zo’n ongelukje je een tijdje uit de roulatie houden.