Derde van mensen met uitkering krijgt psychische zorg

31 procent van de mensen met een uitkering ontvangt psychische zorg. Van de mensen die werken of naar school gaan, krijgt 10 procent psychische zorg. Het gaat hier om geestelijke (GGZ) zorg en/of het gebruik van medicijnen vanwege psychische klachten. Uitkeringsgerechtigden nemen 58.2 procent van de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgevoerd door het CBS en Harvard University. GGZ, gemeenten en UWV gaan nauwer samenwerken om dit percentage omlaag te brengen.

Staatssecretaris Klijnsma stelt voor de komende twee jaar 3,5 miljoen euro beschikbaar.

Samenwerking

Klijnsma: ‘’Samenwerking tussen gemeenten, UWV, GGZ en werkgevers is cruciaal om mensen met een psychische aandoening naar werk te begeleiden. Het geld dat ik nu beschikbaar stel moet de regionale samenwerking een extra impuls geven. Naast dit geld zijn er natuurlijk nog allerlei andere middelen om deze mensen aan het werk te helpen. Het kan en het moet.’’ Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden van een baan, terwijl werk juist kan bijdragen aan psychische gezondheid. 31 arbeidsmarktregio’s gaan binnenkort met een eigen samenwerkingsplan aan de slag. SZW zal deze regio’s zoveel mogelijk ondersteunen. De afgelopen vier jaar is er veel praktijkervaring opgedaan.

Werken is meedoen

Jacobine Geel, GGZ Nederland: "Werken is meedoen. Het helpt enorm bij het herstel van een psychische aandoening. En dat is logisch, want zo tellen mensen weer mee en staan ze in contact met anderen. Laten we samen het verschil maken voor de mensen die nu ongewild zonder baan aan de kant staan." Fred Paling, UWV: ’’Goed werk speelt voor bijna iedereen een belangrijke rol bij de ervaren gezondheid. Door deze samenwerking bieden we meer mensen met een psychische kwetsbaarheid perspectief op werk.’’

Praktijk

Marleen Damen, wethouder gemeente Leiden: ‘’Mensen met een psychische aandoening verdienen een extra investering en hulp bij het vinden van werk. In de regio Holland Rijnland willen we vooral lessen leren uit de praktijk, daaruit blijkt vaak het best wat er nodig is in de samenwerking om hen goed te kunnen ondersteunen op weg naar werk.’’