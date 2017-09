Stijging zorgkosten: middeninkomens krijgen de klap

Het kabinet verwacht dat de basispremie voor de zorgverzekering met zo'n 6 euro per maand stijgt. Het eigen risico stijgt naar 400 euro per jaar. Dat wordt gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. In totaal gaat het volgens de bronnen van De Telegraaf om zo'n 130 euro extra per jaar. De helft daarvan, 65 euro, moet mensen met een krappe beurs compenseren voor de gestegen zorgpremie en het eigen risico. De andere helft is door het kabinet vrijgemaakt om hun koopkracht te repareren.

Mensen met een middeninkomen zijn de klos

Dat schrijft de Telegraaf, in aanloop naar Prinsjesdag. De NOS heeft het inmiddels bevestigd gekregen. ANBO kijkt met argusogen naar deze aankondigingen. "Meer toeslag om hogere zorgkosten te compenseren klinkt mooi, maar de pijn zit 'm bij mensen met een middeninkomen, die nét iets te veel verdienen voor zorgtoeslag. We weten dat zij het de afgelopen jaren zwaarder hebben gekregen, en dit is een nieuwe klap. In deze tijden van economische groei moeten álle mensen hun besteedbaar inkomen zien groeien", zo reageert ANBO-bestuurder Liane den Haan. ANBO maakt zich al jaren druk om deze groep, waarin zowel werkenden als gepensioneerden zitten. "Gezinnen en alleenstaanden net boven de toeslaggrens zitten en veel zorg gebruiken, betalen de laatste jaren steeds meer zelf. Terwijl hun inkomen niet meestijgt."

Stop met ad hoc-beleid, maar kijk naar betaalbaarheid op langere termijn

Dan is er de kwestie van de zorgtoeslag, die volgens de Telegraaf niet alleen de duurdere zorgpremie en eigen risico opvangt, maar ook iets extra koopkracht geeft. Den Haan: "Dit klinkt sympathiek, maar het laat in één oogopslag zien hoe ondoelmatig het toeslagencircus is. Het nieuwe kabinet moet breken met ad hoc-oplossingen en opnieuw naar de financiering kijken. De zorg moet voor iederéén betaalbaar blijven." ANBO heeft er eerder voor gepleit om goed te kijken naar de toeslagen en het rondpompen van geld. "De zorgtoeslag is vanaf het begin van het zorgstelsel bedoeld om de veel te hoge nominale premie te compenseren, maar inmiddels krijgt ruim 60 procent van de premiebetalers dat. Dat moet toch anders kunnen."

Debat ondermijnt vertrouwen

ANBO maakt zich zorgen over het publieke debat over de zorgkosten. "Het hele voorjaar hebben we gehoord over het verlagen of zelfs afschaffen van het eigen risico. Dat dat nauwelijks doorgerekend werd én onherroepelijk zou leiden tot hogere premies, daar hoorde je niemand over. En nu is het stof neergedaald, en nu gaat alles weer omhoog. Hoewel niet onverwacht, is dat heel slecht voor het vertrouwen in de politiek", zo zegt Den Haan.

