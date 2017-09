De Hypotheekshop Maandmonitor

De vakantie mocht dan wel zijn aangebroken, maar de drukte ging gewoon door. Dat kenmerkt deze zomer in hypothekenland het beste. De toeloop had deels te maken met de golf van renteverhogingen die vlak voor de start van de zomervakantie plaatsvond. Maar niet alleen de toenemende drukte en het aantal rentewijzigingen vallen deze maanden op, we zien ook een groei in het aandeel NHG-hypotheken onder starters.

Tot slot is er dit jaar een nieuwe trend zichtbaar waarbij aanbieders, wellicht onder druk van de grote concurrentie, in een hoog tempo hun voorwaarden aanpassen. Dit viel in de meeste gevallen gunstig uit voor de consument.

In deze editie van de Hypotheekmonitor besteden we aandacht aan de volgende ontwikkelingen:

• De drukte trekt zich niks aan van de vakantie

• Percentage NHG-hypotheken stijgt onder starters

• Het aantal rentewijzigingen ligt dit jaar hoger dan in 2016

• Banken nemen gas terug in de zomermaanden

Drukke zomer

Toen half juni de onzekerheid over een mogelijk vervroegde afbouw van het ECB-stimuleringsprogramma de kop opstak, zorgde dat er tot in juli voor dat bijna alle geldverstrekkers hun rentetarieven verhoogden. Omdat renteverhogingen bijna altijd leiden tot een hogere instroom van hypotheekaanvragen, noteerde de maand juli een recordaantal aanvragen: ruim 36.000 (HDN). Een deel van de aanbieders worstelde met de aanvraagpiek en kende in de maanden juli en augustus langere verwerkingstijden dan gebruikelijk. Doordat de rente op de kapitaalmarkt vanaf half juli begon te dalen, verliep de maand augustus zonder verdere pieken. De teller bleef in augustus uiteindelijk steken op 25.000 aanvragen, min of meer gelijk aan het aantal in augustus 2016. Per saldo ligt het aantal aanvragen in 2017 tot dusverre ongeveer 15% hoger dan over dezelfde periode in 2016.

Percentage NHG-hypotheken stijgt onder starters

Eén van de zaken die in augustus opvalt, is dat het aandeel hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie voor het eerst dit jaar een stijging laat zien. De toename is het grootst in de leeftijdsgroep tot 35 jaar, de starters op de woningmarkt. Ook de doorstromers laten een toename zien. Onder oversluitingen zien we juist een daling van het aandeel NHG. We gaan wat dieper in op de toename onder starters. In onderstaande grafiek is het aandeel NHG-hypotheken in 2017 zichtbaar. Duidelijk is te zien dat dit percentage maandelijks afneemt. Dat is een logisch beeld, aangezien de huizenprijzen blijven stijgen terwijl de NHG-kostengrens éénmaal per jaar wordt vastgesteld (2017: €245.000,-). Het is daarom des te opmerkelijker dat augustus opeens een kentering laat zien, hoewel een hoger percentage in één maand niet meteen een trendbreuk hoeft in te houden.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de groei van het percentage NHG zeker geen landelijk verhaal is. Duidelijk blijkt dat de maandelijkse afname in de vier grote steden ‘gewoon’ door blijft gaan terwijl buiten de Randstad juist een stijging zichtbaar is. De grootste toename zien we in Noord-Brabant en Gelderland maar ook in de noordelijke provincies. Daarnaast zien we dat de daling van het aantal aanvragen van starters door de vakanties veel minder groot is buiten de Randstad en juist groter in de vier grote steden. De voorzichtige conclusie luidt dat er zowel sprake lijkt van een aantrekkende woningmarkt buiten de Randstad als van een verschuiving vanuit de Randstad ‘naar de provincie’.

Restschuldfinanciering

In sommige delen van Nederland, zoals in het noorden van Nederland, is de aantrekkende woningmarkt nog maar een recente ontwikkeling. Het is daarom spijtig dat de restschuldfinanciering per 1 januari 2018 niet langer fiscaal aftrekbaar is. Met de restschuldregeling kunnen huiseigenaren die hun huis met verlies verkopen maximaal 15 jaar de rente en kosten van hun restschuldfinanciering aftrekken. Bij veel adviseurs bestaat de vrees dat het prille herstel in de kiem zal worden gesmoord doordat de doorstroming in het nieuwe jaar gaat stokken. In de praktijk zijn de gevolgen van het niet verlengen van deze regeling nù al merkbaar. We zien dat consumenten, waarvan de huidige woning onder water staat met een verwachte verkooptijd langer dan een maand of drie, op dit ogenblik al afhaken omdat de maandlasten in de nieuwe situatie zonder deze regeling niet meer betaalbaar zijn.

Aantal rentewijzigingen in 2017 ligt hoger dan in 2016

De rente op de kapitaalmarkt, die als maatstaf geldt voor de hypotheekrente, is in 2017 per saldo nauwelijks gestegen. Toch ligt het aantal rentewijzigingen vanuit geldverstrekkers dit jaar hoger dan in 2016, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Augustus was de enige maand in 2017 die een lager aantal noteerde dan dezelfde maand een jaar eerder. De oorzaak voor het toegenomen aantal renteaanpassingen moet worden gezocht in het feit dat de kapitaalmarktrente beweeglijker is dan vorig jaar. De grotere turbulentie heeft met name internationale (politieke) redenen, zoals de spanningen rond Noord-Korea, de verkiezingen in Frankrijk en de toekomst van het ECB-opkoopprogramma.

Vanaf 2015 worden de rentevaste perioden van 10 en 20 jaar het meest gesloten voor nieuwe hypotheken. Omdat daardoor de concurrentie tussen geldverstrekkers op deze renteperioden ook groter is en de marges kleiner, zijn de rentewijzigingen op deze renteduren wat groter en frequenter dan bij andere rentevaste perioden. De verschuivingen in rentevoorkeur zijn als gevolg daarvan ook wat groter, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Tegelijkertijd is goed zichtbaar dat de voorkeuren voor 10 of 20 jaar vast zich tegengesteld aan elkaar bewegen. Een toename van 10 jaar vast leidt meestal tot een daling van het aandeel 20 jaar vast, en omgekeerd.

Banken nemen gas terug in de zomermaanden

Het aandeel van de groep regiepartijen, de ‘nieuwe aanbieders’, is sinds 2014 fors gegroeid. Begin dit jaar werd zelfs het merendeel van de hypotheekaanvragen ondergebracht bij partijen als Syntrus, Merius, Hypotrust, Aegon en MUNT Hypotheken. Vanaf april gingen met name de grootbanken de concurentie aan door scherpe rentetarieven aan te bieden. Het aandeel van de banken steeg daarop in de maanden mei en juni, zoals gebruikelijk de drukke maanden in het voorseizoen. In juli en augustus hebben de regiepartijen weer aan belang gewonnen.

Een trend die momenteel duidelijk zichtbaar wordt, is dat de concurrentie tussen aanbieders niet alleen op het rentefront meer wordt gevoerd. In hoog tempo zijn geldverstrekkers hun (acceptatie)voorwaarden aan het aanpassen. Was het in het recente verleden gebruikelijk om één tot twee keer per jaar met nieuwe voorwaarden te komen, op dit moment zien we dat maatschappijen om de paar maanden voorwaarden wijzigen. Omdat de huizenmarkt steeds beter draait zien we daarom met name verruimingen, zoals de mogelijkheid om een groter deel van de overwaarde in de huidige woning aan te wenden voor een overbruggingsfinanciering. Ook kunnen doorstromers bij een financiering tot 90% van de woningwaarde steeds vaker volstaan met een (Calcasa) modeltaxatie in plaats van een uitgebreid taxatierapport. Verder hebben enkele aanbieders recent de mogelijkheden voor het financieren zonder NHG uitgebreid. Tot slot zijn ook de aanpassingen die ING recent heeft doorgevoerd het vermelden waard. Deze bieden meer mogelijkheden voor maatwerk voor gepensioneerden. Ook zijn verzwaarde voorwaarden bij het opnemen van overwaarde komen te vervallen. Het zou goed zijn als meer maatschappijen dit voorbeeld gaan volgen, waardoor knelpunten die nu in de praktijk starters en senioren hinderen kunnen worden opgelost.

Bron: Hypotheekshop nieuws