Staat ontvangt ruim 700 miljoen dividend

De Nederlandse staat heeft het afgelopen jaar ruim 700 miljoen euro aan dividend uit staatsdeelnemingen ontvangen. Dat blijkt uit het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016 dat minister Dijsselbloem van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De meeste staatsdeelnemingen boekten in 2016 een goed resultaat. Dat resulteerde in een dividend van 736 miljoen euro.

Door een eenmalige waardevermindering van het Nederlandse gasnetwerk van Gasunie als gevolg van een besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), valt dit lager uit dan in 2015. Maar in het algemeen was 2016 een gunstig jaar, met meerdere positieve ontwikkelingen.

Investeringen

Zo kreeg TenneT 1,2 miljard euro extra kapitaal voor investeringen in het elektriciteitsnet. Dit stelt TenneT in staat in de komende jaren5 tot 7 miljard euro te investeren om windparken op zee aan te sluiten en het net op het land te versterken. Ook NS heeft ruim 1 miljard geïnvesteerd in 79 nieuwe treinen die vanaf 2021 rijden. Nederlandse Loterij, in het voorjaar van 2016 ontstaan uit Staatsloterij en De Lotto, is met een omzet van meer dan 1 miljard euro de grootste kansspelorganisatie van het land. Schiphol, dat vorig jaar 100 jaar bestond, groeide verder. Vorig jaar vlogen meer dan 60 miljoen mensen via de nationale luchthaven.

Privatisering

Verder is vorig jaar de financieel moeilijke periode van de Koninklijke Nederlandse Munt afgerond, waarna de staat het bedrijf heeft verkocht. Ook zijn er vorig jaar stappen gezet om Holland Casino op termijn te privatiseren en de casinomarkt beperkt te openen.

Vrij bestuur

Vanwege de maatschappelijke bijdrage van staatsdeelnemingen zijn deze bedrijven belangrijk voor de overheid. De staat bestuurt de staatsdeelnemingen niet zelf, maar geeft de ondernemingen ruimte om zelfstandig te opereren. De staat stuurt als aandeelhouder op strategie en grote investeringen, op benoemingen en beloningen en ziet toe op de resultaten.