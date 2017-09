Oproep aan Volkswagen om dieselschandaal op te lossen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft samen met de andere Europese toezichthouders Volkswagen opgeroepen bezitters van een dieselauto met aangepaste software nu snel tegemoet te komen. In Nederland zijn nog lang niet alle bezitters van zo’n auto duidelijk geïnformeerd hier over.

De duidelijke informatie hieromtrent zou moeten zijn:

• waarom hun auto moet worden gerepareerd;

• wat de eventuele gevolgen zijn als ze dat niet doen, bijvoorbeeld voor de garantie;

• dat de reparatie kosteloos is en de garantie wordt verlengd;

• wat zij moeten doen als zich na de reparatie problemen voordoen.

Volkswagen moet tevens garanderen dat de reparatie van de auto geen effect heeft op de rij-eigenschappen en prestaties van de auto.

De Europese toezichthouders vinden dat Volkswagen eerder gedane beloftes rondom het herstel van de auto’s onvoldoende nakomt. Zo heeft Volkswagen beloofd dat alle auto’s in het najaar van 2017 gerepareerd zouden zijn. Zij hebben het bedrijf daarom via een zogenaamde ‘common position’ opgeroepen tot actie. Binnen een maand moet Volkswagen aangeven hoe het deze problemen van consumenten in de diverse Europese landen gaat oplossen. Daarna kunnen handhavingsacties volgen van de lidstaten, ook van Nederland.

Gedupeerde consumenten

In september 2015 maakte Volkswagen bekend dat er in Nederland 170.000 auto’s zijn verkocht waarin software was geïnstalleerd die de emissietest kon manipuleren. De software in al deze auto’s moet daarom worden aangepast. Volkswagen moet autobezitters hierover voldoende en duidelijk informeren, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen of zij hun auto wel of niet laten repareren. In de meeste Europese landen, waaronder Nederland, zijn (lang) niet alle gedupeerden benaderd en zijn dus ook niet alle auto’s gerepareerd. Volkswagen moet nu binnen een maand aan de Europese toezichthouders laten weten dat zij gedupeerden nu wel deze duidelijkheid gaat verschaffen en hoe het bedrijf dat gaat doen.

Onderzoek ACM

De ACM is daarnaast eind vorig jaar een onderzoek gestart naar Volkswagen in verband met mogelijke overtredingen van de consumentenregels. De ACM verwacht later dit jaar de resultaten van dit onderzoek bekend te maken.

Ga hier naar het persbericht van de Europese Commissie