Lage mobiliteit binnen organisatie baart zorgen

Bestuurders maken zich zorgen over de mobiliteit in de organisatie (44%). Ze vinden dat de arbeidsmobiliteit, zowel in- door- en uitstroom, een flinke boost moet krijgen. Een belangrijk aandachtspunt in het verbeteren van het talentmanagementbeleid voor C-level (het directieniveau) is dan ook het verhogen van de mobiliteit en inzetbaarheid (56%). HR-managers zijn bijna net zo bezorgd over de arbeidsmobiliteit van de medewerkers in hun organisatie. 37 procent van hen geeft aan dat dit een punt van zorg is de komende tijd.

Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet, HR-dienstverlener, onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.

Risico’s van lage arbeidsmobiliteit

Bestuurders en HR-managers zien dezelfde risico’s van een lage arbeidsmobiliteit. Zo heeft het volgens hen een negatieve invloed op veranderingsgezindheid in de organisatie. Ook ontstaat er vergrijzing en ontgroening en is er minder ruimte voor het werven van nieuw, jong talent. Daarnaast komt het innovatievermogen onder druk te staan door de lage mobiliteit.

Talent en ambities

Coen Brandsma, Kennismanager HR en Cloud Solutions bij Raet: “Met het aantrekken van de economie zien we dat de mobiliteit toeneemt. Toch gaat het volgens organisaties niet snel genoeg en is het tijd om medewerkers te challengen om in beweging te komen. Leg de focus op het aanwezige talent en de individuele ambities van de medewerkers en stimuleer ze iedere twee á drie jaar kritisch te kijken naar hun huidige functie en een stap in hun carrière te maken, binnen of buiten de organisatie. Als werkgever helpen goede doorstroom- en ontwikkelmogelijkheden hierbij.”

Jaarlijks benchmarkonderzoek

De Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

