Snel herstel na Irma vormt enorme opgave

​ De tropische cycloon Irma heeft een ongekende schade veroorzaakt, vooral op Sint Maarten. Helaas zijn hierbij ook menselijke slachtoffers te betreuren. Ook het Verbond van Verzekeraars leeft mee met iedereen die hierdoor getroffen is. Snel herstel is noodzakelijk om het getroffen gebied er weer bovenop te helpen. Het is logisch dat hierbij ook naar de verzekeringssector zal worden gekeken.

Dit zal een enorme opgave betekenen voor de aanwezige verzekeraars.

Aparte markten

Nederlandse spelers hebben vrijwel geen directe risico’s in het getroffen gebied verzekerd. Sint Maarten, maar ook de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn tegenwoordig aparte markten waar Nederlandse maatschappijen zonder speciale vergunning niet actief verzekeringen mogen aanbieden. Huizen, bedrijven en voertuigen zijn hierdoor veelal niet door Nederlandse maatschappijen verzekerd. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom geen rampenplan geactiveerd om acties te coördineren.

Toeristen

Wel zijn Nederlandse toeristen gedupeerd. Niet alleen op de Nederlandse Antillen, maar ook op de andere Caribische eilanden en Florida. Zij worden terzijde gestaan door touroperators en de alarmcentrales van verzekeraars. Werkzaamheden kunnen dan bestaan uit het weer thuis krijgen van de gestrande Nederlanders die een reisverzekering hebben.

Coördinerende alarmcentrale

Het Verbond adviseert mensen om contact op te nemen met de eigen reis- en annuleringsverzekeraar. Van belang is daarbij ook het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2017 is Allianz Global Assistance voor de markt de coördinerende alarmcentrale.

Bron: Verbond van Verzekeraars