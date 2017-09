Aan daling hypotheekrente lijkt nog geen einde te komen

Net als vorige maand in het Amerikaanse Jackson Hole, maakte president Draghi ook afgelopen donderdag bij het rentebesluit van de ECB geen plannen bekend voor afbouw van het huidige opkoopprogramma (‘taperen’). Het opkopen van obligaties gaat nog zeker tot eind december door, en als het nodig is ook daarna.

Hoewel de economie in Europa hard groeit, blijft de inflatie achter bij de gewenste doelstelling.

ECB

Bovendien is de euro de laatste maanden duurder geworden en dat heeft negatieve gevolgen voor de vraag naar goederen uit de eurozone en daarmee dus ook voor de inflatie. Wel gaf Draghi in zijn toelichting aan dat de ECB nog deze herfst besluit of het steunprogramma ook in het nieuwe jaar wordt doorgezet. Het rentebesluit van de ECB zorgde donderdag en vrijdag voor een verdere daling van de rente op de kapitaalmarkt.

Renteverlagingen

Voor de vijfde week op rij verlaagden diverse geldverstrekkers hun hypotheekrentes. Daarbij loopt het aantal aanbieders dat de rentetarieven verlaagt nog elke week op, vorige week liefst 20 geldverstrekkers, een signaal dat de daling van de tarieven voorlopig nog niet ten einde is. Sommige maatschappijen hebben in deze periode al vijf keer een verlaging doorgevoerd, andere één tot twee keer. Door de vele renteverlagingen komen de laagterecords van vorig jaar oktober bij 5 jaar vast met NHG (1,60%) en 30 jaar vast met NHG (3,00%) zelfs weer in zicht. De tarieven op 10, 15 en 20 jaar vast liggen nog een stuk hoger.