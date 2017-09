Basisscholen beginnen schooljaar groen met Wecycle inzamelactie

Maar liefst 209 basisscholen verspreid over heel Nederland trappen het schooljaar af met een 'groene' actie. Zij gaan van september tot en met half november kleine elektrische apparaten inzamelen. Goed voor het milieu: want dit e-waste kan heel goed worden gerecycled. En de scholen dragen op deze manier bij aan goede doel stichting Jarige Job. De actie wordt georganiseerd door Wecycle.

Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen in Nederland.

Educatief

Tijdens de actieperiode worden leerlingen en hun ouders aangemoedigd om zoveel mogelijk kleine (oude) elektrische apparaten in te leveren. Wecycle haalt deze apparaten op en zorgt ervoor dat ze op een duurzame manier worden gerecycled. Al het e-waste dat Wecycle inzamelt, wordt voor 97 procent nuttig toegepast, waardoor kostbare grondstoffen een tweede leven kunnen krijgen. De inzamelactie heeft dan ook een educatief karakter: de leerlingen ontvangen lesmateriaal in de vorm van een schoolkrant over het nut van recycling en het hergebruik van materialen.

Actiepakket

De deelnemende scholen ontvangen een actiepakket met 30 bouwplaten (voor een pennenbak) en hebben zelf ook profijt van de inzamelactie: als ze 75 kleine apparaten of meer inzamelen, krijgen ze een beloning in de vorm van een boekenpakket of een digitale camera voor de klas en een Wecycle Recycle Certificaat voor de school. Als kers op de taart doneert Wecycle voor elke deelnemende school een verjaardagspakket aan stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt ervoor dat ook kinderen uit minder bedeelde gezinnen hun verjaardag kunnen vieren met cadeautjes en traktaties.

Belangrijke doelgroep

Wecycle organiseert al jaren inzamelacties op basisscholen en met succes. "Scholen zijn voor ons een heel belangrijke doelgroep", vertelt Jan Vlak, directeur van Wecycle. "Jong geleerd is oud gedaan, daarom vinden we het van belang om kinderen al jong iets te leren over het nut van afvalscheiding en van recycling.." De Wecycle inzamelactie op scholen loopt van 4 september tot en met 17 november.

Bron: Wecycle