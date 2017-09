Lange betalingstermijnen zijn nog te vaak de gebruikelijke gang van zaken bij grote ondernemingen. MKB-Nederland strijdt er al jaren voor dat bedrijven, maar ook overheden, op tijd hun rekening aan het mkb betalen. Om dat te onderstrepen heeft de ondernemersorganisatie zich aangemeld als partner van Betaalme.nu. Liquiditeit is van groot belang voor een mkb-bedrijf. Elke openstaande factuur is een rem daarop.

Grote ondernemingen die zich aansluiten bij het initiatief Betaalme.nu beloven hun mkb-leveranciers binnen dertig dagen te betalen. Naast MKB-Nederland hebben ook Tankopslagbedrijf Vopak, payroll- en uitzendorganisatie Nedflex, pensioenuitvoerder MN en van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs zich aangesloten. Daarmee is de mijlpaal van vijftig bereikt, waarmee voor alleen al zo’n 200.000 ondernemers uit het kleinbedrijf voor circa twee miljard euro aan facturen zijn gemoeid.

Misbruik van positie

“Ondanks dat de economie goed draait, zijn late betalingen nog steeds een veelgehoorde klacht bij kleine bedrijven”, zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. “We zetten ons al vele jaren in om laat betalende gemeenten en grote bedrijven te wijzen op de problemen die zij bij hun kleinere toeleveranciers veroorzaken. We hebben Betaalme.nu daarom ook van meet af aan toegejuicht. We sluiten ons nu zelf aan om te onderstrepen dat het eigenlijk niet meer dan normaal is dat je als opdrachtgever op tijd je rekeningen betaalt. Grote bedrijven die dat nog steeds niet doen, en soms zelfs misbruik maken van hun positie ten opzichte van hun veel kleinere leveranciers, hebben echt wat uit te leggen.”

Steun

Betaalme.nu, dat in november 2015 is gelanceerd, wordt gesteund door minister van Economische Zaken Henk Kamp. "Ik ben blij dat steeds meer grote bedrijven laten blijken zich bewust te zijn van de belangen van hun kleinere leveranciers. Voor het mkb is goedkeuring en betaling van hun facturen binnen een redelijke tijd cruciaal. Zij blijven zo in staat om hun personeel op tijd te betalen en investeringen te doen. Ik roep alle grote bedrijven daarom op de vijftig goede voorbeelden te volgen en zich aan te sluiten bij Betaalme.nu."

Bron: MKB Nederland