De staat verkoopt de laatste 30,15 miljoen aandelen in verzekeraar a.s.r. Dat komt overeen met 20,5 procent van het aandelenkapitaal. a.s.r. is na deze verkoop na bijna 9 jaar weer volledig in private handen. De verzekeraar was in oktober 2008 in handen van de staat gekomen, als onderdeel van de nationalisatie van Fortis/ABN AMRO. De laatste aandelen worden verkocht aan gekwalificeerde beleggers via een zogenoemde ‘accelerated bookbuilding offering’.

De inschrijving voor gekwalificeerde beleggers is per direct opengegaan. Na de nationalisatie in 2008 was a.s.r. tot 10 juni 2016 volledig in staatshanden. Toen werd de eerste tranche van circa 36 procent van de aandelen verkocht en had het bedrijf weer een beursnotering.

Staat is geen belegger

Minister Dijsselbloem van Financiën: "De staat is geen belegger. We moesten tijdens de crisis in 2008 financiële instellingen redden vanwege de risico’s voor het financiële systeem in Nederland. Maar we hebben altijd op het standpunt gestaan dat banken en verzekeraars weer worden verkocht zodra de omstandigheden zich daarvoor lenen. Dat hebben we de afgelopen jaren in stapjes gedaan bij a.s.r en ook bij ABN AMRO zijn we daar mee bezig. Het is goed dat a.s.r. nu weer volledig in private handen komt."

De staat betaalde in 2008 3,65 miljard euro voor a.s.r. Tot nog toe is voor 79,5 procent van de aandelen 2,75 miljard euro ontvangen. Daarnaast heeft de staat in totaal voor 0,63 miljard euro aan dividenden van a.s.r. ontvangen. De extra rentelasten op de staatsschuld voor de aankoop van a.s.r. bedragen ongeveer 0,88 miljard euro.

Bron: Rijksoverheid