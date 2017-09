Met investeringen blijft Nederland fraaie economische cijfers noteren

Dankzij stijgende export, toegenomen woninginvesteringen en kooplustige consumenten wordt 2017 een buitengewoon goed jaar voor de Nederlandse economie. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit naar verwachting met 3,3 procent. Daarmee is Nederland een van de koplopers binnen de eurozone, waar economieën dit jaar met gemiddeld 2,1 procent groeien. Ook in 2018 groeit de Nederlandse economie naar verwachting harder dan die van veel andere eurolanden.

Met investeringen in onder meer onderwijs en innovatie kan Nederland die plek in de voorhoede prolongeren. Dat schrijven economen van de Rabobank vandaag in hun Economisch Kwartaalbericht.

De rooskleurige cijfers voor dit jaar zijn namelijk geen voorbode van blijvende voorspoed na 2018, vertelt Rabobank-econoom Jesse Groenewegen: 'Na een lange crisis zit de economie bijna weer op haar potentiële productieniveau. Dit betekent dat de jaren van hoge inhaalgroei zoals we nu zien voorbij zijn. Wellicht groeit de economie tijdelijk nog boven haar potentieel, maar uiteindelijk is het structurele groeivermogen weer leidend.' Dat ligt volgens Groenewegen naar schatting op een magere 1,2 procent per jaar. 'Door te investeren in het verhogen van bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit kunnen we het momentum dat we nu hebben vasthouden', legt hij uit. 'En door de lasten op arbeid te verlagen zorgen we ervoor dat meer mensen van de groei profiteren.' De Rabobank-econoom vindt daarnaast dat er een schone taak ligt voor een nieuw kabinet om te zorgen dat het Nederlandse bbp duurzaam wordt verdiend, bijvoorbeeld door in te zetten op een klimaatwet.

Wereldeconomie: internationale zorgen uiten zich (nog) niet in lagere wereldwijde groei

Economieën wereldwijd hebben in de eerste helft van het jaar beter gepresteerd dan verwacht. Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars: 'We hebben onze groeiraming voor de mondiale economie voor 2017 iets naar boven bijgesteld, naar 3,5 procent. Dat is harder dan in 2016, toen de wereldeconomie met 3,2 procent groeide.' Wijffelaars legt uit dat de economie zowel in opkomende landen als in de ontwikkelde wereld aantrekt, met uitzondering van China, het Verenigd Koninkrijk en India. 'De Indiase regering heeft veelgebruikte roepie-biljetten uit omloop gehaald in een poging zwart geld aan te pakken. Maar doordat het land voor een belangrijk deel op cash draait, hebben de binnenlandse uitgaven door de maatregel een flinke knauw gekregen.' Rabobank verwacht wereldwijd 3,6 procent groei in 2018, iets meer dan dit jaar, maar Wijffelaars wijst er wel op dat de internationale onrust nog niet uit de lucht is, onder meer door de spanningen tussen de Verenigde Staten, China en Noord-Korea.

Het volledige Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie