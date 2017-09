CFD lijft onderdeel Stichting ODIN in

Na een jarenlange samenwerking tussen CFD en Stichting ODIN hebben beide organisaties besloten de intermediaire activiteiten van Stichting ODIN onder te brengen bij CFD. ODIN-voorzitter Jeffrey Leichel legt zijn functie bij Stichting ODIN binnenkort neer en gaat binnen CFD enkele taken op zich nemen. Edwin Herdink is enthousiast over deze belangrijke stap in de verdere professionalisering van CFD. “Wij krijgen nu de beschikking over het intermediairbestand van Stichting ODIN.

Ruim 5.000 intermediairs ontvangen de goed gelezen ODIN-kennisbrief wordt onder de naam CFD-kennisbrief voortgezet, naast de vertrouwde CFD-nieuwsbrief. Daarnaast worden diverse kennisonderdelen, diensten en ledenvoordelen van de stichting onder de CFD-vlag gebracht. ODIN-abonnees zijn al geïnformeerd hoe hun ODIN-lidmaatschap via CFD wordt voortgezet.

Service

CFD biedt voortaan een basisservice aan voor de lobby/belangenbehartiging en een premium service waar de gecombineerde voordelen van CFD en ODIN zijn samengebracht en verder worden uitgebreid. "Ook ben ik bijzonder verheugd dat Jeffrey de gelederen komt versterken. Het gezamenlijk schrijven van ons boek “Provisie 2.0” heeft ons nog meer doen inzien, dat een nauwere samenwerking logisch en goed is. In de afgelopen maanden hebben we al gewerkt aan een nieuwe huisstijl voor CFD en een herinrichting van onze diensten. Daarover zal ik tijdens de Future Days meer vertellen”, aldus Edwin Herdink.

Duidelijkheid

Jeffrey Leichel van Stichting ODIN vindt de overname door CFD een belangrijke stap voorwaarts. “Stichting ODIN heeft twee petten op. Een consumentenpet waarin vooral hard wordt gestreden voor woekerpolis gedupeerden. En een intermediairpet met kennis en diensten ter ondersteuning van de onafhankelijkheid en professionaliteit van intermediairs. Omdat we op intermediair gebied steeds meer samenwerkten met CFD ontstond soms onduidelijkheid over de rollen van de beide stichtingen. Dat lossen we nu op, waardoor de boodschap die we willen overbrengen eenduidiger en krachtiger wordt. Ik vind het heel leuk dat ik daar aan kan blijven bijdragen. Deze stap betekent ook dat ik in de nabije toekomst zal aftreden als voorzitter van Stichting ODIN. Er lopen al onderhandelingen met diverse mensen om een nieuw bestuur te vormen. Ik hoop dat een groep claimexperts het bestuur van de stichting overneemt en zo het goede werk voor consumenten kan voortzetten. Door mijn vertrek bij de stichting valt ook tijd vrij om te besteden aan een drietal ontwikkelingen waarvoor ik een bovengemiddelde interesse heb. Dat zijn domotica (home automation), blockchain en cryptocurrencies. Stuk voor stuk ontwikkelingen die interessante raakvlakken hebben met onze branche. Daarnaast blijf ik ook actief in mijn eigen adviespraktijk".

CFD en Stichting ODIN hebben tot het einde van dit jaar uitgetrokken om de overname te realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Edwin Herdink: 06-40440349

Jeffrey Leichel: 06-51808808