Nederlandse werknemers hechten het meeste belang aan thuiswerken

Maar liefst 36 procent van de Nederlandse werknemers noemt de mogelijkheid tot thuiswerken het belangrijkste onderdeel van flexibiliteit op de werkvloer. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van ManpowerGroup Solutions onder 14.000 werknemers, naar flexibiliteit op het werk. 46 procent van de Nederlandse werknemers noemt flexibiliteit vanuit de werkgever als een van de drie belangrijkste voorwaarden om wel of niet voor een baan te kiezen.

Dit is fors hoger dan het mondiale gemiddelde van 38 procent. Nederland staat hiermee wereldwijd op een derde plek, achter Spanje (47 procent) en Noorwegen (47 procent). "De digitale middelen zijn er en de voordelen van deels thuiswerken zijn bewezen", aldus Annabelle Hagoort, Managing Director van ManpowerGroup Solutions. "We zien ook dat werkgevers hier op anticiperen, zeker in de huidige arbeidsmarkt waar het steeds belangrijker wordt om het juiste talent aan je organisatie te binden."

Thuiswerken het belangrijkst

De belangrijkste vorm van flexibiliteit is de mogelijkheid tot parttime of fulltime thuiswerken, zo geeft ruim een derde van de ondervraagden aan. Andere vormen van flexibiliteit waar waarde aan wordt gehecht, zijn:

1.De mogelijkheid tot parttime of fulltime thuiswerken (36 procent)

2.Het zelf kunnen inplannen van de werkweek (21 procent)

3.Flexibele aankomst- en vertrektijden (14 procent)

4.Kortere werkweek met minder werkdagen maar met langere werktijden per dag (13 procent)

5.Verlof om zorgredenen (6 procent)

6.Mogelijkheid tot langdurig onbetaald verlof/sabbatical (5 procent)

7.Mogelijkheid tot langdurig betaald verlof (5 procent)

Flexibele aankomst- en vertrektijden

Slechts 14 procent van de ondervraagden vond flexibele aankomst- en vertrektijden de belangrijkste vorm van flexibiliteit vanuit de werkgever. "Opvallend, aangezien je wereldwijd een percentage ziet van 26 procent, bijna twee keer zo hoog. Dit terwijl we een behoorlijke filedruk kennen in Nederland tijdens de spits, maar klaarblijkelijk hechten we alsnog aan de 9- tot 5-baan en kunnen we uit de voeten met de mogelijkheid tot thuiswerken."

Vrouwen flexibeler dan mannen

Ondanks dat de (Nederlandse) vrouw traditioneel gezien meer waarde hecht aan flexibiliteit dan mannen, neemt de behoefte aan flexibiliteit onder mannen toe. 56 procent van de vrouwen vindt het een van de drie belangrijkste voorwaarden voor een baan, tegenover 44 procent van de mannen in Nederland. "Steeds vaker wil ook de man bijvoorbeeld een kortere werkweek, thuiswerken of verlof opnemen", aldus Hagoort. "Niet alleen vanuit ouderschapsperspectief, maar ook omdat de behoefte groeit om, naast werk alleen, vrije tijd flexibel in te delen. Standaard fulltime werken is niet altijd meer zo standaard."

