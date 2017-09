De Goudse introduceert verzekering zonder polisvoorwaarden

De Goudse Verzekeringen heeft een verzekering geïntroduceerd zonder polisvoorwaarden. In plaats daarvan is er één A4 met spelregels waaraan de ondernemer en de verzekeraar zich moeten houden. Het gaat om een verzekering voor het cyberrisico van kleinere bedrijven binnen het mkb. Familiebedrijf De Goudse is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse verzekeraar die zo’n product introduceert op de Nederlandse markt.

Behoefte van de klant

Volgens bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester speelt De Goudse met het gebruik van eenvoudige spelregels in op een behoefte van de klant. ‘Die ziet polisvoorwaarden en kleine lettertjes vaak als een middel voor verzekeraars om niet te hoeven uitkeren. Zelfs nu alle maatschappijen hun polisvoorwaarden hebben herschreven in Jip-en-Janneketaal blijven ze te technisch voor veel mensen. En soms leveren ze discussie en teleurstelling op. Dus dachten we: laten we ze nou eens weglaten en vervangen voor maximaal één A4’tje met spelregels. We denken dat de klant het aankan en zijn ervan overtuigd zo een positieve impuls te kunnen geven aan het imago van de branche. Wij gaan hiermee nu ervaring opdoen en streven ernaar om voor nog meer producten spelregels te gaan gebruiken.’

Niet alles afbakenen

De Goudse wil volgens Bouwmeester uitgaan van wederzijds vertrouwen en niet alles afbakenen. ‘Dat zou voor zo’n snel veranderend risico als het cyberrisico ook moeilijk gaan. Het uitgangspunt is ook niet het vergoeden van schade maar het voorkomen daarvan. Wij helpen de ondernemer daarbij. Als het dan toch fout gaat, helpen wij bij herstel. En mocht er desondanks toch schade zijn dan vergoeden wij die.’

Spelregels

In de spelregels is vastgelegd waar beide partijen zich aan moeten houden. Er staat bijvoorbeeld in dat de ondernemer een risico-inventarisatie laat uitvoeren door een onafhankelijke adviseur die een speciaal samenwerkingsverband heeft met De Goudse. Zo’n Erkend MKB-adviseur maakt een rapportage waarin de ondernemer leest wat de specifieke risico’s van zijn bedrijf zijn en hoe hij hiermee kan omgaan. Daarbij is er nadrukkelijke aandacht voor preventie. De ondernemer kan de cyberverzekering alleen afsluiten als hij de aangegeven maatregelen voor het voorkomen van cyberrisico’s opvolgt en speciale beveiligingssoftware installeert. Als het dan toch fout gaat, helpt De Goudse met het herstellen van de schade. En als dit niet mogelijk is, vergoedt De Goudse de schade, tot het verzekerde bedrag.

Raad van ondernemers

Mocht een ondernemer het niet eens zijn met de oplossing of vergoeding dan kan hij naar een speciale raad van ondernemers stappen. De voorzitter daarvan is Roel van Rijsewijk. Hij is autoriteit op het gebied van cyberrisk en auteur van het boek Cyberrisico als kans.

Bouwmeester geeft aan dat de raad in het leven is geroepen omdat De Goudse bij een mogelijk meningsverschil met een klant benieuwd is naar het oordeel van een groep medeklanten en medeondernemers. ‘Kijken zij anders tegen zaken aan dan wij? Wat kunnen we van hen leren? Wij denken op basis van redelijkheid en billijkheid consensus te kunnen bereiken. Natuurlijk hopen wij dat we er altijd samen met de klant uit komen, maar als het toch tot een uitspraak van de raad komt, is die voor ons altijd bindend.’

Innovatie

Volgens Bouwmeester past zowel het gebruik van spelregels als de cyberverzekering goed bij het ondernemende karakter van De Goudse. ‘Wij hebben in het verleden vaker innovatieve oplossingen gelanceerd. Zo was er de reputatieverzekering en de alimentatieverzekering. Ook hebben wij als eerste verzekeraar de doorlopende reisverzekering geïntroduceerd. Als onafhankelijk familiebedrijf varen wij al meer dan negentig jaar onze eigen koers, in nauwe samenwerking met onze business-partner: het onafhankelijke intermediair.’