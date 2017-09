Slechts 10 procent kleine ondernemers besteedt administratie volledig uit

De overgrote meerderheid van de zzp’ers en kleine ondernemers (89%) houdt de boekhouding zelf bij. De helft schakelt hierbij incidenteel de hulp van een boekhouder in. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een jaarrekening of voor de jaarlijkse belastingaangifte. Slechts een op de tien zelfstandigen besteedt de administratie nog volledig uit. Dit blijkt uit onderzoek van International Card Services (ICS) onder ruim 500 Nederlandse zzp’ers en ondernemers met maximaal 20 werknemers.

Steeds meer zelfstandigen zijn overtuigd van de voordelen van een online boekhoudprogramma ten opzichte van een offline methode. Van de respondenten die de administratie in eigen beheer hebben maakt een derde (31%) gebruik van online boekhoudsoftware.

Boekhoud-app weinig populair

Online boekhoudprogramma’s nemen toe in populariteit. Van de ondernemers die hun boekhouding online bijhoudt, is een derde in de afgelopen twee jaar overgestapt op de online tool. Belangrijkste redenen om over te stappen op een online boekhoudmethode zijn gemak (56%), overzichtelijkheid (52%) en zelf grip houden op de financiën (42%). Opvallend is dat boekhouden via een app niet erg in trek is, voor slechts 10 procent is dit een trigger om over te stappen op een online tool. De online programma’s worden met name op de computer gebruikt.

Goedkoop en snel

Kostenbesparing is een andere belangrijke reden om gebruik te maken van een online boekhoudtool. Een op de vijf respondenten geeft aan dat zij gebruik maken van een online programma omdat zij een boekhouder of accountant te duur vinden. De kosten kunnen dan ook vrij hoog oplopen voor een kleine ondernemer. 27 procent van de ondernemers die (incidenteel) een accountant inschakelen is tussen de 1.000 en 2.500 euro per jaar kwijt. Voor 8 procent lopen deze kosten zelfs op tot 5.000 euro. Bovendien hoeft het zelf bijhouden van de administratie niet veel tijd te kosten. Bijna de helft (44%) van de zelfstandigen die de administratie (gedeeltelijk) zelf bijhoudt, is hier gemiddeld minder dan één uur per week aan kwijt. Een derde is hier wekelijks één tot drie uur mee bezig. Daarnaast geeft 23 procent aan veel plezier te hebben in het bijhouden van de administratie; zij beoordelen dit met een rapportcijfer 8 of hoger.

Creditcard

“Het is in deze tijd van digitalisering geen verrassing dat online boekhoudoplossingen steeds populairder worden. Met behulp hiervan kan bijvoorbeeld de BTW aangifte direct online worden ingediend. Het gebruik van een creditcard biedt een ondernemer overzicht over de uitgaven die hij of zij doet. Mede daarom zien wij ook dat steeds meer zzp’ers en ondernemers gebruik maken van een zakelijke creditcard, voor zichzelf of voor hun medewerkers. De creditcard-betalingen kunnen vervolgens automatisch worden ingeladen in een online boekhoudtool, wat een hoop tijd bespaart aan het einde van de maand”, aldus Marjolein Gerritsen, Directeur Klant & Markt van International Card Services.

Schoenendoos nog niet uit beeld

Ondanks de toenemende digitalisering is de spreekwoordelijke ‘schoenendoos met bonnetjes’ nog niet compleet van het toneel verdwenen. Ruim een kwart van de ondernemers die de administratie (gedeeltelijk) uitbesteedt, houdt bepaalde financiële zaken nog altijd op papier bij en levert alle bonnen en documenten in een doos aan bij de boekhouder. Om ondernemers kennis te laten maken met online boekhouden en zakelijke creditcards biedt International Card Services bij aanvraag van een Visa World Card Business een jaar lang gratis gebruik van online boekhoudprogramma e-Boekhouden.nl. Kijk voor meer informatie op www.worldcardbusiness.nl/zakendoen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau Kien Onderzoek in opdracht van International Card Services. Voor het onderzoek werd een representatieve doelgroep van 504 Nederlandse zzp’ers en ondernemers met maximaal 20 werknemers geënquêteerd. Het doel was om te achterhalen in hoeverre men de boekhouding in eigen beheer heeft of uitbesteedt en op welke wijze men boekhoudkundige taken uitvoert. Het onderzoek is uitgevoerd in augustus 2017.

Over International Card Services

International Card Services (ICS) verzorgt als creditcardmaatschappij al bijna 30 jaar de uitgifte en het gebruik van Mastercard en Visa creditcards in Nederland. Met zo’n 3 miljoen creditcards in portefeuille is ICS marktleider in Nederland. ICS bedient zowel consumenten als klanten op de klein- en middelgrote zakelijke markt. De creditcards die ICS uitgeeft zijn het meest geaccepteerd ter wereld; betalen met een ICS creditcard betekent wereldwijd veilig betaalgemak, excellente service en verzekerd zijn als er iets mis gaat. ICS geeft niet alleen eigen creditcards uit, maar doet dit ook in samenwerking met partners zoals retailers, banken en belangenorganisaties. Zo geeft ICS onder andere de ANWB Creditcard, de Bijenkorf Card en de BMW Visa Card uit. ICS opereert sinds 2010 als 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V. en heeft vestigingen in Nederland en Duitsland. www.icscards.nl

Brin: ICS