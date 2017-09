Asscher wil einde aan zwangerschapsdiscriminatie

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers op om zwangere vrouwen niet anders te behandelen dan anderen. Dat komt volgens het College voor de Rechten van de Mens nog altijd te vaak voor. Bijna de helft van de vrouwen heeft op de een of andere manier te maken met zwangerschapsdiscriminatie, zegt het College. Ze krijgen geen baan, kunnen hun contract niet verlengen en geen promotie maken. En dat neemt niet snel af.

Actieplan

Om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een landelijke campagne. Hiermee wil het ministerie werkgevers bewust maken van mogelijke zwangerschapsdiscriminatie en wijzen op het talent dat ze mogelijk laten lopen. De campagne is onderdeel van het actieplan zwangerschapsdiscriminatie dat de minister in maart heeft gepresenteerd en waarmee met 13 maatregelen actief werk wordt gemaakt van de aanpak van zwangerschapsdiscriminatie.

Tot afspraken komen

De campagne bestaat uit radiospotjes, online advertenties en inzet op social media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook. Documentairemaker Frans Bromet heeft voor de campagne een werkgever en zijn medewerker geïnterviewd over hoe zij zijn omgegaan met haar zwangerschap op het werk. Daarnaast worden op www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nl tips gegeven over hoe werkgever en medewerkers samen tot goede afspraken kunnen komen rondom zwangerschap op de werkvloer.

Vooruit kijken

Minister Asscher: ”Zwanger zijn moet een feest zijn! En dus geen onnodige spanningen opleveren voor de moeder. Vooral geen stress of ze haar baan misschien kwijtraakt, of haar contract nog wel verlengd wordt en of ze in de toekomst nog wel promotie kan maken. En bij sollicitaties mag een dikke buik natuurlijk ook absoluut geen reden zijn om iemand af te wijzen. Dat doen goede en moderne werkgevers niet. Die kijken verder dan negen maanden vooruit.”

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid