Verduurzaming woningen heeft nog behoorlijke slag te maken

Hoogrendementsbeglazing, gevelisolatie en zonnepanelen. Dat is de top drie van meest populaire maatregelen waarvoor woningeigenaren sinds 2016 bij het Nationaal Energiebespaarfonds een lening hebben aangevraagd. En dat woningeigenaren geïnteresseerd zijn in woningisolatie en energiebesparing, bleek ook uit het feit dat de subsidie die het ministerie van Binnenlandse Zaken daarvoor beschikbaar stelde al na een jaar bijna op is.

Maar hoewel er steeds meer aandacht voor is, zijn de meeste huizenkopers niet bezig met verduurzamen van hun nieuwe woning, zo bleek onlangs uit onderzoek van VEH. En dat is meer dan jammer. Niet alleen is verduurzamen van de woningvoorraad noodzaak, - zo'n 10 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door woningen -, een gunstig of minder gunstig energielabel blijkt ook steeds bepalender voor de verkoopopbrengst van de woning.



Hogere verkoopopbrengst en snellere verkooptijd

Uit een studie door onderzoekers van Tilburg University werden ruim 62.000 woningen onderzocht die in de eerste helft van 2017 werden verkocht met energielabel. Zo’n 32% van deze woningen was voorzien van een gunstig en groen A- of B-label, terwijl 15% werd verkocht met rode F- en G-labels. Een gunstig A-label blijkt de verkoop gemiddeld met ruim 52 dagen te versnellen. De verkoop van een G-label woning vergt ruim 66 dagen langer dan gemiddeld. Eenzelfde verschil is ook te zien wanneer de verkoopprijs onder de loep wordt genomen. Ongunstige F- en G-labels gaan gepaard met een gemiddelde prijskorting van bijna 12.000 euro, terwijl gunstige A- en B-labels juist 6.000 euro extra opleveren. De invloed van een ongunstig label blijkt dus groter dan die van een gunstig label. Uit de analyse wordt verder duidelijk dat ongeveer de helft van de te verwachten besparing op de gasrekening vooruit wordt betaald in de hogere verkoopprijs. De doorsnee maandelijkse gasrekening van een gemiddelde D-label woning in Nederland bedraagt 110 euro, terwijl dit kan variëren tussen 35 en 175 euro, afhankelijk van de isolatiekwaliteit van het pand.



Extra leencapaciteit bij energiebesparende maatregelen

In de Tijdelijke regeling hypothecair krediet zijn twee uitzonderingen opgenomen voor energiebesparende voorzieningen. Eigenaren van energiezuinige woningen mogen meer lenen omdat zij lagere energielasten hebben, waardoor een hogere hypotheek toch verantwoord kan zijn. Ten eerste mag de leencapaciteit op inkomen met maximaal 9.000 euro worden verhoogd als dit bedrag wordt gebruikt voor het treffen van dergelijke voorzieningen. Deze verruiming geldt echter op voorwaarde dat het huishoudinkomen minimaal 33.000 euro bedraagt. Ook bij de aankoop van een zeer energiezuinige woning of een zogenaamde NulopdeMeter-woning zijn er extra mogelijkheden. Ten tweede mogen de kosten van deze voorzieningen extra worden meegefinancierd bovenop het gebruikelijke maximum van 101% van de woningwaarde. Als maximum wordt dan 106% van de woningwaarde aangehouden. Deze ruimte wordt vanaf 2018 overigens groter; de hoogte van een reguliere hypotheek wordt dan teruggebracht tot een maximum van 100% van de woningwaarde.



Bewuster maken

Wat is er nodig om de consument bewuster te maken? Het lijkt dus wel alsof bij het treffen van energiebesparende voorzieningen geen minpunten bestaan. Toch komen consumenten nog niet massaal in actie. Hier ligt zeker een rol voor makelaars en hypotheekadviseurs om huizenkopers (en huiseigenaren) bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn. De aankoop van een nieuwe woning is daar immers bij uitstek het geschikte moment voor. Recent zien men met name bij zonnepanelen steeds vaker samenwerkingen ontstaan tussen leveranciers en hypotheekadviseurs, waardoor de drempel voor de consument wordt verlaagd. Ook faciliteert het merendeel van de geldverstrekkers de extra ruimte die de Tijdelijke regeling hypothecair krediet biedt, hoewel een aantal grote financiers in dat rijtje nog ontbreekt.



Duidelijkheid verschaffen

Tot slot ziet men een belangrijke taak voor het nieuwe kabinet om huiseigenaren duidelijkheid te verschaffen over de financiële gevolgen van de verplichte verduurzaming op grond van de internationale afspraken waaraan Nederland zich heeft verbonden. Zo is er op dit ogenblik nog geen duidelijkheid over het verbod op asbestdaken dat al in 2024 zou moeten ingaan, en de consequenties die dat verbod heeft voor woningbezitters.

Bron: Hypotheekshop